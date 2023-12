Ex novio de Jennifer Lopez fue acusado de abuso sexual

El famoso rapero y productor musical estadounidense Sean "Diddy" Combs fue acusado legalmente por abuso sexual. Hasta la fecha de hoy el cantante y ex novio de Jennifer Lopez ya acumula un total de cuatro demandas por agresiones. De hecho, una de esas acusaciones fue realizada por su exnovia Casandra Ventura.

La revista Rolling Stone reveló que esta vez la víctima anónima señaló que en el año 2003, cuando tenía tan solo 17 años de edad, fue víctima de agresión sexual por parte del cantante. La mujer, que ahora posee 37, asegura que fue drogada en el estudio del artista, en ese entonces ubicado en Nueva York, cuando el rapero tenía 34 años.

Sean Diddy Combs fue novio de Jlo.

Estas acusaciones generan un gran revuelo en la industria musical y ponen en tela de juicio, nuevamente, la reputación del famoso artista. Sin embargo, el caso de Sean "Diddy" Combs es que se trara de una cuarta demanda en estos últimos años.

La víctima contó que además de ser abusada por Sean "Diddy" Combs, también la violaron cuatro hombres más, entre ellos, el presidente de Bad Boy Entertainment, Harve Pierre. Ahora, desde su cuenta de Instagram, el exnovio de Jennifer Lopez se pronunció a través de un comunicado.

Sean Diddy Combs posteó en sus redes y de declara inocente.



El artista señala su inocencia: "Es suficiente. Durante las dos últimas semanas, me he sentado en silencio y he visto cómo la gente intenta difamarme, destruir mi reputación y mi legado (...) Permítanme ser absolutamente claro: yo no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad".