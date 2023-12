Julio Iglesias vuelve a las redes sociales con un emotivo recuerdo

Julio Iglesias se destaca como un ícono indiscutible de la música global, dejando su sello en la historia, en particular en la cultura hispana. Originario de Madrid, este cantante español ha encantado a audiencias mundiales con su voz única y romántica. Desde sus exitosos inicios en los años 70 hasta su influencia presente, Julio Iglesias ha sido un pionero de la música en español, consolidándose como un referente de la balada romántica.

En su juventud, Julio Iglesias fue un nombre habitual en los medios. Hoy, prefiere un entorno sereno, lejos de controversias y el foco público. Su vida transcurre en calma, junto a Miranda Rijnsburger y parte de su familia. Aunque alejado de la fama, ocasionalmente sorprende a sus seguidores con apariciones en redes sociales, desatando la emoción entre sus fans.

Recientemente, Julio Iglesias cautivó nuevamente a sus seguidores en Instagram, donde acumula más de 486 mil admiradores. Publicó un emotivo video interpretando en portugués “Por ella”, hit de 1980. Este momento reavivó memorias de su impresionante trayectoria musical y emocionó a su audiencia, reafirmando su lugar en el panorama musical internacional.

Acompañando su video, Julio Iglesias reflexionó sobre la atemporalidad de los sentimientos y su carrera. Su mensaje subraya cómo, a pesar de los años, la esencia emocional de su música permanece intacta. “Dando vueltas a la vida y a la época en que grababa mis álbumes en 5 diferentes idiomas y me volvía casi loco, la gran suerte era que siempre estuve rodeado de grandes poetas en Brasil, Italia, Francia, Inglaterra, Portugal y también en Alemania. Poetas que, de una manera muy personal, hicieron mejores todas las canciones que escribí con Ramón Arcusa con Rafael Ferro y las que escribí yo solo”, expresó, enviando un cariñoso saludo a sus seguidores.

Julio Iglesias es uno de los cantantes más representativos de la música latina.

Además, Julio Iglesias agregó: repasando un poco esos años llenos de emociones, me encuentro con este vídeo que ni me acordaba, y que tiene la anécdota de haberse grabado en mi casa de Miami. Lo que es especial es que al final descubro a mi queridísimo perro Hey, compañero inseparable durante muchos años de mi vida, debería tener en este vídeo como 5 o 6 meses, y cuando lo he visto me he emocionado mucho, fue mi perro más querido. Instagram me sirve para estar en contacto con vosotros y vosotras, y que sintáis el agradecimiento que perdura por cincuenta y tantos años en mi vida para siempre.

Por Ella, es la versión en Portugués de mi querido amigo Fernando Adour.

El post de Julio Iglesias en redes sociales generó una gran respuesta de sus seguidores. Entre los comentarios, resaltó la propuesta de un fan sobre una serie autobiográfica, evidenciando el interés continuo en la vida y obra del célebre artista.