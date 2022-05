Fue durante unos momentos detrás de cámaras cuando Danna Paola, junto a sus compañeros de Élite, se les ocurrió imitar a Paulina Rubio, y en un momento la actriz mencionó una frase lapidaria que llevó al enojo de los fans de "La chica dorada". A partir de allí, comenzó a ser duramente criticada en redes sociales. ¿Qué pasó realmente?

Danna Paola y Paulina Rubio: Un juego que terminó en críticas

Aunque Danna Paola haya salido a aclarar la situación, el episodio que comenzó como parte de un juego, terminó en un conflicto. Al parecer, un usuario de Twitter publicó un mensaje donde reprobaba las palabras de la joven cantante mexicana y aseguraba que para burlarse de Paulina Rubio le hacían falta muchos años de carrera.

Fue por ello, que la cantante tuvo que salir a responder las críticas y aseguró que sólo se trataba de un malentendido, incluso dijo que todo era un juego:

"Okay, vamos a ver, no hagan chisme donde no. [Están] Malinterpretando. Estábamos jugando a imitar ( creo que han visto muy bien que imito de repente, y no solo a Pau). Yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos. Yo amo a Paulina" fue lo que escribió Danna Paola en su cuenta de Twitter para calmar las críticas.

¿Qué dijo Danna Paola de Paulina Rubio?

Mientras muchos se preguntan qué pasó entre Danna Paola y Paulina Rubio, en el video que quedó grabado y generó toda la polémica, se la podía observar a Danna entonar "Ni una sola palabra" imitando la forma de cantar y pronunciar que tiene Paulina Rubio.

Dicho video fue capturado y luego compartido -como un juego - por el actor Omar Ayuso, uno de los compañeros de la serie Élite. Lo más polémico surgió cuando Paola dijo “yo sí canto” y en cuestión de segundos hizo enojar a toda la legión de seguidores de Rubio, quienes como era de esperarse, no dudaron en escribir su descontento.

Danna Paola y Paulina ¿son amigas?

Aunque no se consideran amigas, existe un gran aprecio. Sin embargo, tras dicho episodio Danna Paola es quien ha tenido que aclarar el malentendido. Además, aprovechó para expresar el cariño que le tiene. No caben dudas de que la cantante siente una gran admiración por Paulina Rubio, quien vale destacar, no salió a decir nada sobre lo sucedido.

Danna, desde muy pequeña fue influenciada por el mundo de la música y de la interpretación. Como todo artista, tiene sus propios referentes y de seguro que "La Chica Dorada" podría ser uno de ellos.

Aunque Paulina Rubio ya sabe lo que es pelearse con otras artistas, ¿Crees que esta burla le haya molestado?