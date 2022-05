Duelo de estilos: Karol G vs. Rosalía

Están quienes aseguran que una copia a la otra, pero ambas son tendencia todo el tiempo. Cada tanto, la polémica en las redes sociales salta cuando las artistas sacan un tema y los fans se apresuran a buscar cuál de las dos es mejor. Este duelo de estilos marca muy bien quién es quién entre Karol G y Rosalía. Veamos.

Algunos confirman que entre Karol G y Rosalía, existe una enemistad y todo lo asocian al día del estreno de 'Tusa', de Karol G. A partir de ese momento, las similitudes entre ambas no dejan de repetirse. Y es que ¿será que Karol G copia realmente a Rosalía? Cada uno tendrá su preferencia.

Aunque siempre salta el supuesto enfrentamiento entre las dos divas del reggaetón, tanto Karol G como Rosalía han demostrado que cada una tiene su estilo bien definido dentro del género urbano. No obstante, son dos mujeres que marcan tendencia.

Todo empezó con un duelo de estilos de quién baila mejor. Luego, al parecer, tras una intensa búsqueda de sus fans, se descubrió que Rosalía tiene un gusto muy particular por las uñas largas y decoradas. De la misma manera, lo tiene Karol G. Pero bien, hasta allí no pasa nada. El problema, es que tanto Rosalía como Karol G se harían las uñas ¡en el mismo lugar!

Incluso, en uno de los videos musicales de Karol G, la joven presume el lujoso salón de belleza donde se hace la manicura y desde entonces, varios de los fans de Rosalía aseguraron que Karol G no ha hecho más que copiar a su artista favorita.

Los escándalos entre ambas no son solo por una cuestión de estilo, sino también por una parte de la canción 'Ay Dios Mio' en la que Karol G dice ‘Tra tra’.

Karol G: su influencia no pasa desapercibida

Es una de las latinas que más se destaca por su estilo urbano. Talentosa y muy carismática, Karol G se ha convertido en esa mujer colombiana capaz de conseguir todo lo que quiere. Su influencia no pasa desapercibida, de hecho ha demostrado que tiene dominada la fórmula perfecta para destacarse cada vez que se sube a un escenario o camina por la alfombra roja.

Los mejores momentos de estilo se resumen cuando se presenta a recibir premios. Así fue en el Premio Latin Grammy 2018. La cantante se llevó su premio mientras lució un vestido vaporoso con un escote profundo y una capa de color azul con sandalias plateadas. Para completar el look, llevó el pelo recogido con un moño, un collar y unos aretes también plateados.

En el escenario de los Premios Juventud 2019, eligió un atuendo acorde a la canción "Ocean". Lució un vestido largo en azul claro con la pierna a la vista y un blazer repleto de plumas. El cabello, lo llevó con ondas suaves y suelto.

De la misma manera, no pasó desapercibida en los Spotify Awards 2020, en los Premios Latin Grammy 2020 y en los Billboard Music Awards 2021 con su éxito "Bichota" donde se llevó todas las miradas. Nuevamente, con el cabello azul ondulado, vestida con jeans blancos, brillantes solo en el cinto y una sencilla camiseta blanca, dejó a todos sin palabras con su estilo.

Rosalía no le teme a exagerar

Si hay una artista española que logró gran popularidad en los últimos tiempos, sin duda, es Rosalía. La cantante viene cautivando con su particular estilo en mezclas de ritmos flamencos y latinos, pero también con sus particulares looks. No le teme a exagerar y mezcla el streetwear relajado con diferentes accesorios icónicos. Usa zapatillas de edición limitada y tiene un gusto en particular por el nail art más extremo que se puedan imaginar.

Estas son las claves de su estilo único. En los eventos donde sabe que va a caminar la alfombra roja o en sus actuaciones, Rosalía siempre trata de elegir prendas epatantes, con un toque sexy. Por ello, en general elige diseñadores consagrados en Versace, Burberry o Louis Vuitton.

No es para nada extraño verla también con prendas relajadas. Sus básicos son el chándal, las mallas ciclistas y las clásicas sudaderas oversize. Casi siempre elige acompañar sus looks con complementos muy especiales que van desde diseños exclusivos de zapatillas a reediciones de bolsos icónicos.

Karol G ¿copia o se inspira en Rosalía?

Vale recordar que la última controversia entre sus estilos fue después del supuesto plagio de Karol G a Rosalía con el estreno de 'Ay Dios Mío'. En el final de los estribillos Karol G dice 'tra, tra' mientras se escuchan que suenan unas palmas de fondo. Al oír esa parte de la canción, los fans de la catalana lo relacionaron directamente con el gancho de "Malamente" que se hizo muy popular en el momento.

Nadie puede asegurar si es copia, inspiración o simplemente coincidencia. Sin embargo, están también quienes recalcaron que esa expresión 'tra tra' tampoco la inventó Rosalía, porque es un vocablo típico flamenco, que ya se ha utilizado en otras ocasiones para la música.

Hasta el momento Karol G no ha salido a explicar nada al respecto, quizás porque está acostumbrada a que haya escándalos en su vida.

Para ti, ¿Cuál de las dos crees que es la mejor?