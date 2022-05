Todos los ex novios de Evaluna antes de Camilo

Desde el 2015 que con sus dedicaciones y demostraciones de amor, Evaluna y Camilo se han convertido en una de las parejas favoritas dentro del mundo del espectáculo. Tras una promesa a Dios, la pareja decidió dar el paso más importante y casarse frente a sus seres más queridos. Sin embargo, antes de que naciera el amor entre ambos, existieron ex novios. ¿Quiénes fueron

¿Existen exnovios? Evaluna antes enamorarse de Camilo

Antes de que comenzara la historia de amor con Camilo, Evaluna tenía otro novio que se llamaba Andrés Parra y era 12 años mayor que ella. De hecho, en ese entonces la hija de Ricardo Montaner tenía 16. La actriz conoció a quien hoy es su marido en el año 2014 durante el lanzamiento de un shampoo en Colombia, pero para ese momento, Evaluna vivía junto a su familia por cuestiones laborales y estaba de novia.

A pesar de la diferencia de edad que tenía con su ahora ex novio, Evaluna vivió durante dos años en el país cafetero y mantuvo ese noviazgo aceptado por la familia Montaner. Se habían conocido en el programa La Voz Colombia, donde el joven fue uno de los participantes del certamen. Incluso, vale resaltar que también fue varias veces telonero de los conciertos de Ricardo Montaner y sus hijos. Además, a través de las redes sociales se podía ver como la pareja disfrutaba de grandes momentos en familia.

Según trascendió, llegó el fin del amor y habría sido Evaluna quien terminó el noviazgo de la mejor manera. Por esa razón, es que ninguno de los dos eliminó las fotos del otro de sus redes sociales ya que se guardan mucho cariño hasta el día de hoy. El joven, se puede decir que es el único ex novio que se conoce de Evaluna.

¿Qué hace hoy el exnovio de Evaluna?

Después de haberse separado de la pequeña Montaner, el artista colombiano continuó con su vida. y se casó con Stefania Quintero. La boda fue el 21 de junio de 2021 y en la fotografía junto a su actual esposa, se vio que el cantante aprovechó a dedicarle unas palabras:

“Tengo mucho por decirte. En definitiva no soy un hombre perfecto, todos los días tengo muchas emociones que me invaden y que trato siempre de corregir aquellas que no me hacen bien. Pero en definitiva no podría hacerlo sin ti, mi amada, mi amor, mi compañera. Gracias por quedarte aquí a mi lado te amo con todo mi corazón ? PARA TODA LA VIDA”.

Camilo: ¿Quiénes son sus exnovias?

A diferencia de su actual esposa Evaluna, Camilo sí tiene más exnovias en su haber. En general, fueron famosas, pero la única que se hizo pública y la relación fue confirmada, es con Gabriela Andrade.

La joven es la que se hizo viral hace muy poco por una foto donde se la vio muy parecida con Evaluna Montaner. Eso sí, del romance no se conoce mucho pero se sabe que fue intenso aunque no prosperó. Entre sus otras exnovias también estuvieron Greeicy Rendón, Lali Espósito y Paloma Mami.

A ti, ¿Te gusta la pareja que hacen Evaluna y Camilo? Cuéntanos.