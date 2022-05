La furia de Mayeli Alonso antes de ser eliminada de La casa de los famosos

El lunes 16 de mayo los integrantes de La Casa de los Famosos 2 vivieron un momento emotivo y, entre lágrimas, les tocó despedirse de la primera eliminada, la famosa empresaria ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso.

Mayeli Alonso: la primera eliminada de la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos 2 se estrenó el 10 de mayo por la cadena Telemundo. Ni bien todos los participantes entraron, inesperadamente causaron polémica. Fue gracias al explosivo encuentro que hubo entre Laura Bozzo y Niurka, dos famosas que ya venían con una antigua rivalidad debido a los insultos que alguna vez le soltó la cubana a la conductora peruana.

Y así, comenzó todo. La segunda versión del reality show que prometía ser mucho más polémico y escandaloso que la primera temporada. Solo pasaron unos días y lo vienen logrando porque precisamente en una semana, ya todos han sido testigos de varias confesiones inesperadas.

De esa manera, aunque dentro de la casa algunos roces resuenen fuerte o sean molestos, los famosos se han ganado más el cariño del público y así fue el caso de Mayeli Alonso, la exesposa de Lupillo Rivera, que inesperadamente terminó siendo la primera eliminada.

Y bien, es lógico que haya desatado su furia en el momento de enterarse de la nominación, ya que esperaba permanecer mucho más tiempo. Incluso, al ingresar ya había adelantado a que daría batalla con municiones fuertes en caso de ser necesario y ese momento, nunca llegó.

No se calla nada: la furia de Mayeli Alonso

Aunque Mayeli Alonso se convirtió en una de las favoritas dentro de la casa gracias a su sazón a la hora de cocinar, tuvo una buena contrincante y se trata de Ivonne Montero quien ha demostrado también ser una de las mujeres más guapas y dulces de La Casa de los Famosos 2.

Pero bien, Mayeli Alonso no es de las que se queda callada ante lo que sucede en su vida y mucho menos a su alrededor, estando todos tan cerca. Incluso, tampoco esconde su carácter firme, y por eso su llegada a La casa de los famosos 2 generó controversia desde que entró.

La furia que desató antes de ser eliminada fue precisamente durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. La ex de Lupillo Rivera no se quedó callada y lanzó una contundente advertencia a todos aquellos que intentaran perturbarla dentro de la casa:

"Yo a mí lo que me hagan les hago. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si no me tratan bien, yo no los voy a tratar bien, entonces, lo siento", explicó y agregó: "No es como que yo voy a llegar de 'ay péguenme un p…tazo' y me voy a dejar. Les mentiría si les dijera que me voy a dejar".

Mayeli a sus compañeros: son todos unos hipócritas

No obstante, Mayeli también aclaró que su intención no era entrar a la casa para pelear, sino todo lo contrario y aseguró: "Otra cosa es que yo llegue a pegarles y a pelear. Yo no voy a llegar a eso, yo voy a llegar a portarme bien".

Sin embargo, al momento más decisivo, como si fuese poco, reveló que le parecía muy hipócrita de parte de sus compañeros haber salvado a Nacho Casano cuando todos han hablado mal de él. Eso sí que desató la furia de Mayeli Alonso y no es para menos.

Aunque ya pasó a ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos 2 , ¿Quién prefiere que se vaya en su reemplazo? Cuéntanos.