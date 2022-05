Este fue el fracaso más importante de Will Smith

Últimamente, fueron muchos los episodios vividos por Will Smith. Luego de abofetear a Chris Rock, después de que hiciera una broma sobre su pareja, Jada Pinkett Smith, al actor le cambió rotundamente la vida. Probablemente, sean muchos los motivos que tiene para haber reaccionado así.: entre la enfermedad de su esposa, los inconvenientes por llevar una relación abierta y algunos problemas con sus hijos. El propio Will Smith confesó que existe solo un fracaso en su vida.

Mientras que ha recibido el Premio Oscar como mejor actor por su papel en "'King Richard", lamentablemente también ha empañado la 94ª edición de los Oscar 2022 convirtiéndose en el protagonista de un desafortunado incidente que marcó un antes y un después en la vida y trayectoria del actor.

Entre algunos más conocidos y otros no tanto, existe un fracaso que es el más importante en la vida del actor.

Conmovedor: El fracaso más importante para Will Smith

Fue en el año 2020 que Will Smith confesó durante el programa de Jada lo mal que lo pasó con el divorcio de quien fue su primer amor y su primera esposa, la actriz y empresaria Sheree Zampino. Recordando que con ella estuvo casado entre 1992 y 1995 y tuvo a su primer hijo, Trey, que ahora tiene 29 años, el actor nunca lo superó.

"El divorcio fue el fracaso más importante para mí" confesó. Después, también contó todos los remordimientos que tuvo durante mucho tiempo con su hijo mayor: "Me han lastimado mucho en mi vida adulta, pero no creo que nada me haya afectado tanto como divorciarme de la madre de mi hijo de dos años. Me separé y me encontré con que si un hombre no es un gran esposo, pierde sus derechos parentales".

De esa manera, se lamentó cuando recordó la triste batalla judicial que tuvo que vivir por la custodia de su hijo que en ese momento tenía tan solo 2 años: “Que mi hijo no viera peleas ni discusiones [con su madre] me hizo estar ausente como padre”.

Emocionado hasta las lágrimas recordó el momento en el que fue padre por primera vez: "Lo traje a casa, lo pusimos en la cuna y sentí como un terror absoluto. Pensé 'soy totalmente responsable de esta vida'. No podía dejar de ir a mirarlo y comprobar que estaba bien. Lloré mucho, de hecho ahora estoy llorando".

Por su parte, el hijo mayor del actor también en alguna oportunidad confesó que en su infancia se sintió totalmente desamparado por su padre. Incluso contó que siempre sintió que este parecía más centrado en la crianza de sus dos hijos más chicos mientras que él, no existía.

¿Conocías estos detalles de la vida de Will Smith?