Tras golpear a Chris Rock en los Oscar, Will Smith reaparece en la India

Will Smith es uno de los mejores actores de la industria del cine y esto lo ha demostrado a lo largo de su carrera con papeles de todo tipo. Ya se comedia, acción o drama el nacido en Filadelfia, Pensilvania siempre enseñó todo su talento que cautivó tanto grandes como a chicos. El mes pasado se coronó como mejor actor protagónico en los Premios Oscar por su interpretación en la película Rey Richard: una familia ganadora.

Sin embargo, este galardón quedó opacado por el escándalo que vivió unos minutos antes cuando golpeó al comediante Chris Rock, ya que este se burló de la calvicie de su esposa, Jada Pinkett Smith. Sin dudas este hecho hasta el día de hoy continúa resonando en todas partes del mundo. Además a partir de ese momento hubo una serie de decisiones por parte del actor y de productoras sobre el futur de su carrera.

En primer lugar Will Smith de 53 años decidió renunciar a la Academia de actores de Hollywood y en segundo lugar el gigante del streaming, Netflix tomó la decisión de echar a al actor del proyecto fílmico que tenía en carpeta para este año. Por otra parte cientos de artistas y miles de seguidores se expresaron a favor y en contra sobre este hecho en las redes sociales.

La presencia de Will Smith en la India después de todo el revuelo generado por el bofetón que le dio en directo a Chris Rock en los Oscar ha generado mucha expectación. Los comentarios acerca de los motivos que han llevado al intérprete a hacer este viaje no han tardado en surgir, pues muchos se preguntan por qué se ha marchado de Estados Unidos.

El intérprete ha sido fotografiado en Bombay, tal y como señala Page Six, donde la prensa local informa que se podría encontrar con el líder espiritual Sadhguru Jaggi Vasudez, un reconocido gurú al que habría conocido en anteriores visitas al país asiático. No sería sin embargo solo este encuentro el que ha motivado su viaje tal y como se ha señalado.

Will y su mujer Jada Pinkett habían planeado unas vacaciones hace tiempo, como detalla US Weekly, y aunque el intérprete quiso cancelarlas debido a lo ocurrido en la entrega de galardones, ella se negó. “Han hecho estas vacaciones familiares como habían planeado” informan diversas fuentes al citado medio. El artista no pasó desapercibido entre los admiradores que tiene en la India y se mostró cercano y amable fotografiándose con quien se lo pedía.