Por qué terminaron su relación amorosa Luis Miguel y Mariah Carey

Luis Miguel y Mariah Carey tenían mucho en común, compartían una pasión por la música y tenían el corazón roto, por relaciones pasadas. En 1998, la cantante estadounidense terminaba su matrimonio con Tommy Mottola, y Luis Miguel buscaba un poco de paz luego de un año de aplausos en la industria por su álbum Romances. Esta relación quedó retratada en la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie que se puede ver por la plataforma de Netflix.

Esta breve historia de amor comenzó cuando el manager de Luis Miguel le comentó que Mariah estaba interesado en verla, y viceversa. Halagados y curiosos, aceptaron. Luego el romance salió a la luz en Nueva York, durante una comida y ambos supieron equilibrar su pasión por la música con su romance, coincidiendo en una gira por Argentina y en sus mansiones, sin intervención de los paparazzi.

Todo parecía marchar de maravilla, hasta que decidieron mezclar la vida personal con la laboral y grabar un tema a dúo que a Luis Miguel no le encantó, sin embargo, Mariah lo sumó a uno de sus álbumes posteriores. Los motivos de la separación nunca se esclarecieron del todo, aunque se habló fuertemente de una infidelidad por parte de él y el deseo de Mariah de querer tener hijos. Ambos prefirieron separarse en 2001, y continuar como ambos amigos.

“Me he dado cuenta que uno tiene que estar seguro de uno mismo. El público y los medios pueden atacar una relación y volverte loco. Necesitas ser alguien muy seguro de tí mismo para lidiar con esa situación. Yo estoy muy feliz con la relación en la que estoy ahora porque él es un cantante y una super estrella latina. Se llama Luis Miguel y él está tan seguro de sí mismo que si bien todos le hablan de hacer un disco en inglés, él no lo hace porque no lo necesita. No sigue modas y entiende la locura de mi vida porque no hay muchos a los que les podés decir por teléfono ‘Ok, te dejo que tengo que cantar para 50 mil personas’ y realmente te entiendan”, dijo Mariah Carey en una entrevista en 1999.

Luis Miguel y Mariah Carey terminaron sin escándalos de por medio. Nunca se supo mucho más. Lo único que El Sol de México declaró al respecto fue que: ”En su momento todos los medios dieron su versión de lo que pasaba, pero no quisiera entrar demasiado en eso. Todo lo bueno y lo positivo está ahí y seguirá allí. Fue una relación muy positiva”.