"No respiraba y apenas sonreía": la dramática confesión de Camila Cabello

Camila Cabello es, sin dudas, una de las cantantes del momento. Autora de canciones como Havana, y con su recientemente estrenada “Bam Bam” en colaboración con Ed Sheeran, su presente es brillante.

Sin embargo, la cantante y actriz cubana-estadounidense ha tenido que vivir situaciones dramáticas debido a la presión que sufre respecto de su cuerpo.

Por eso, luego de haber sido fotografiada en la playa, hizo un descargo en las redes sociales, arremetiendo contra quienes promueven la hegemonía de los cuerpos y contra el constante acecho por parte de los papparazzis.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante expresó: “Cada vez que voy a este club de playa en Miami me encuentro con paparazzis. De alguna manera siempre que me registro se enteran y me tienen en bikini, me siento súper vulnerable y sin preparación”.

La cantante hizo referencia a cómo se sintió por ser fotografiada y criticada en internet: “Usé bikinis que eran demasiado pequeños y no me importó cómo me veía, luego vi fotos en línea y comentarios y me molesté mucho”.

“Hice tanta fuerza para contener la respiración que me dolían los abdominales, no respiraba y apenas sonreía, y estaba tan consciente de dónde estaban los paparazzis todo el tiempo", escribió. "No podía dejarlo ir y relajarme, y hacer lo que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza".

Tratar de verse perfecta le hizo sentir “un vacío y tristeza de que los pensamientos de esta cultura se hayan convertido en los propios”, expresó, como una crítica a la concepción cultural de los cuerpos perfectos.

"¿Qué es la salud, si estás tan obsesionado con el aspecto de tu cuerpo que tu salud mental sufre y no puedes disfrutar de tu vida?", continuó la cantante. "¿Para quién estoy tratando de lucir atractiva e incluso ser atractiva para mí misma, si no puedo soltarme, relajarme, divertirme y jugar en un hermoso día en la playa?".

A partir de ahora, Camila se comprometió a que no le vuelva a pasar, y poder vivir en libertad los momentos, sin preocuparse por cómo se vea su cuerpo. La protagonista de la última versión de 'Cenicienta' aseguró: “A partir de ahora, cuando vaya a la playa, disfrutaré como los niños: libre, sin artificios, sin intentar aparentar nada".

No es la primera vez que Camila comparte sus pensamientos sobre el cuerpo femenino, ya que el verano pasado, usó su cuenta de TikTok para inspirar a sus fanáticos a apreciar sus cuerpos, sean como sean.