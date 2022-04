¿Shawn Mendes intenta regresar con Camila Cabello?

Al terminar su relación en noviembre de 2021, Shawn Mendes y Camila Cabello aseguraron que su amor mutuo como humanos seguía “más fuerte que nunca”. Sin embargo, una y otra vez, los fans encuentran señales que indicarían un intento de retorno por parte de ambos cantantes.

La relación entre los intérpretes del hit “Señorita” terminó en noviembre de 2021, luego de dos años juntos, y ambos lo anunciaron con un comunicado a través de sus redes sociales. “Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca”, dijo entonces Camila. “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”, aseguraba otro fragmento.

Recientemente, al anunciar su colaboración con Ed Sheeran, Camila Cabello levantó en su audiencia la sospecha de que la canción estaba dedicada a su ex: “Dijiste que odiabas el océano, pero ahora estás surfeando. Dije que te amaría de por vida, pero acabo de vender nuestra casa. Éramos niños al principio, supongo que ahora somos adultos. Ni siquiera podía imaginar tener dudas. Pero… no todo funciona fuera. Ahora estoy bailando con extraños y tú podrías estar en una relación casual. Diablos, todo está cambiando tan rápido. Así es la vida”, dice la letra.

Y ahora es Shawn Mendes quien con el lanzamiento de su nuevo sencillo “When you’re gone”, vuelve a mover el avispero y entre sus fans se presume que podría haber un intento de recuperar a su chica.

La sospecha se basa fundamentalmente en que, en más de una oportunidad, el cantante declaró que sus canciones están basadas en la vida real. En esta ocasión, el cantante habla de dejar escapar "a la única chica que importa" en su nuevo sencillo 'When You're Gone' y sus fans creen que se trata de un mensaje para Camila Cabello.

La letra de la canción está escrita desde el punto de vista de alguien que se arrepiente de haber dejado escapar a su pareja: "No sabes lo que tienes hasta que estás mirando la foto de la única chica que importa. Espera, no quiero saber lo que se siente cuando te has ido", expresa.

Cuando aún estaban juntos, él mismo reconoció que todas sus canciones de amor eran sobre ella, incluso las que compuso antes de darse cuenta de que la consideraba algo más que una amiga. Ella, por su parte, escribió su éxito Don't go yet como recuerdo de todas las noches en que esperaba que el joven diera el primer paso.

Hace un par de semanas Shawn publicó un vídeo en Instagram explicando cuál había sido la inspiración tras el tema When You're Gone, en el que confesaba que inicialmente no se había dado cuenta de lo que implicaba una ruptura: pasar a estar completamente solo de repente.

Poco después, sus seguidores advirtieron que él había sido uno de los primeros en darle 'me gusta' a una fotografía compartida por Camila para mostrar su nuevo corte de pelo, lo que venía a confirmar que él seguía muy pendiente de sus movimientos en las redes sociales.