J Balvin, Ed Sheeran y un encuentro en el gimnasio que terminó en amistad

Una mañana mientras estaba en el gimnasio, el reconocido cantante británico Ed Sheeran se cruzó con el puertorriqueño J Balvin y cuando escuchó su voz, lo reconoció.

Así comenzó una amistad que terminó en colaboración y ahora es un EP con dos canciones: “Sigue” y “Forever my love”.

El exponente mundial del pop, que deslumbró al mundo con baladas como “Thinking out loud” y “Perfect” y rompió las estructuras con “I don’t care” y “Bad habits”, se unió con el referente de la música urbana para crear nuevos sonidos.

Su colaboración incluye el tema “Sigue”, que contagia alegría, reggaetón y baile, y “Forever my love”, una bella balada de amor. Ambas piezas muestran la habilidad de Balvin y Sheeran de cruzar los géneros y combinar los estilos, comprobando que en la música no existen barreras.

“Todo lo bueno toma su tiempo. Hace seis meses estaba en el gym y dije este man se parece a Ed Sheeran. Pues así lo fue, era él. Nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una chimba vibra y creando una amistad genuina hablando desde lo más simple hasta de cómo ser padre. En Nueva York, quedamos de vernos un día en el estudio y bueno ya después verán, pero las primeras dos canciones que montamos ‘Sigue’ y ‘Forever my love’ ya salieron. Yo quería que estuviera en un tema en el mundo del reggaetón y el me invito a su mundo. Fue brutal escucharlo en español y esperamos que pues disfruten tanto como nosotros”, expresó J Balvin.

En tanto, Ed relató: “Conocí a J en un gimnasio en Nueva York el año pasado, éramos solo él y yo muy temprano en la mañana. Reconocí su voz cuando estaba hablando por teléfono, así que me acerqué y lo saludé. Charlamos tanto que terminamos almorzando y luego tomando el té de la tarde. Luego simplemente pasamos a ser compañeros que charlaban sin parar. Estuve en Nueva York en Navidad para presentaciones y decidimos compartir un día en el estudio que condujo a mucho más. Las dos primeras canciones que escribimos fueron ‘Sigue’ y ‘Forever my love’ y absolutamente me encantaron”, afirmó, reconociendo el desafío que fue para él aprender español, al tiempo que admitió que fue una experiencia muy divertida.