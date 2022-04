Los motivos por los que Martina Cariddi está en contra de la depilación

Cada vez son más las famosas que salen a mostrarse como son en verdad y obviar los filtros o retoques que alteren su apariencia física para cumplir con los cánones de belleza establecidos por la industria. Así, es el caso de Martina Cariddi, una de las protagonistas de Élite, que se mostró en contra de la depilación y contó los motivos. ¡A favor del Body positive!

Martina Cariddi le dijo adiós a la depilación ¿por qué?

El Body positive está cobrando cada vez mayor fuerza y representación tanto en la televisión como en el cine. Son cada vez más las actrices que se están sumando a este movimiento social. Apuestan y luchan para que sus cuerpos se muestren tal y como son dentro y fuera de la pantalla.

De los ejemplos más recientes, se vio a Martina Cariddi, la nueva integrante de la temporada 4 y 5 de Élite. La joven actriz de 20 años se mostró en contra de la depilación. Contó, en una entrevista para Cosmopolitan, que lo hace desde los 14 años y a partir de ese momento tuvo muy claro que no iba a hacerlo durante toda su vida como una imposición social sino como una decisión propia.

“Me depilaba por miedo a lo que fuesen a opinar sobre mi físico, como mujer, la sociedad patriarcal en la que vivimos opina mucho más sobre cómo tú te tienes que comportar o cómo tiene que ser tu cuerpo que hacia los hombres".

Ese pensamiento finalmente lo ha llevado a su vida profesional y el claro ejemplo ha sido su paso por Élite. Allí se vio que su personaje de la ficción de Netflix se mostró con vello en las axilas y otras partes visibles de su cuerpo. Ahora, Martina Cariddi no se esconde y lo reafirma también en numerosas fotografías a través de su cuenta de Instagram.

De la misma manera, defendió sus derechos en una entrevista con SER: "Yo no tengo un cuerpo perfecto, tengo mis curvas, mis cosas. Yo quiero que esto tenga visualización, que se puedan ver otro tipo de cuerpos".

Body positive: Martina Cariddi y otras famosas defensoras

Asimismo, vale aclarar que el Body positive no es solo algo que resuena ahora en las nuevas generaciones. Vale recordar el caso de Kate Winslet, que en uno de los episodios de su última exitosa serie "Mare of Easttown", quien tuvo que salir a defenderse por su decisión de que se la mostrara sin retoques ni filtros. En ese momento, la actriz tuvo fuerza y autoestima como para poder revindicar sus derechos.

No solo se trata de ir en contra de la depilación, sino también de los estándares de belleza falsos. Hace unos meses Inma Cuesta denunció abiertamente en su Instagram la portada de una revista que le había retocado notablemente su figura. Mostró que el contorno de su cintura hasta la línea de su brazo y su cuello, no eran reales.

De la misma manera sucedió con muchas otras famosas, como la actriz Barbie Ferreira, más conocida por su papel de Kat en la serie “Euphoria” y Elçin Afacan, quien le dio vida a Melo en la aclamada telenovela turca “Love is in the air”.

Cada vez son más las mujeres que eligen mostrarse al natural, ¿Qué opinas de la decisión que tomó Martina Cariddi?