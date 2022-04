¿Cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo y quiénes son sus mamás?

Cristiano Ronaldo se ha convertido en uno de los futbolistas más famosos de todo el mundo por ser considerado uno de los mejores jugadores de toda la historia. Se conoce su desempeño dentro de la cancha y todos los logros que el portugués ha alcanzado, pero eso no queda ahí, también se sabe mucho sobre su vida privada: lujos, novias e hijos han inundado los medios de comunicación internacionales.

Recientemente el delantero del Manchester United compartió a través de su cuenta de Instagram una triste noticia. Uno de los bebés que esperaban junto a su novia Georgina Rodríguez falleció. “Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, escribió el jugador en el comunicado. Ha pedido respeto y privacidad para él y toda su familia.

¿Cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo?

El futbolista Cristiano Ronaldo tiene un total de cinco hijos. El más grandes es su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr., que nació el 17 de junio de 2010; le siguen los mellizos Eva y Matteo, que nacieron el 8 de junio de 2017; y Alana Martina, que nació el 12 de noviembre de 2017.

La mamá de Alana Martina es Georgina Rodríguez, con quién anunció que estaba esperando mellizos en octubre del 2021. El 18 de abril del 2022 nacieron los dos pequeños bebés pero lamentablemente uno falleció.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo.

Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. (...) Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”, dice el comunicado que firmaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

¿Quiénes son las madres de su hijo mayor y sus mellizos?

El jugador de fútbol tiene la custodia total de sus tres hijos mayores, quienes nacieron en California, Estados Unidos. Se desconoce quiénes son las madres de estos niños pues en todo momento Cristiano Ronaldo se ha mantenido muy reservado respecto a esta información.

“Es con gran alegría y emoción que informo que recientemente me he convertido en padre de un bebé. Según lo acordado con la madre del bebé, quien prefiere que se mantenga en reserva su identidad, mi hijo estará bajo mi tutela exclusiva. No se dará más información sobre este tema y pido a todos que respeten plenamente mi derecho a la privacidad (y el del niño) al menos en temas tan personales como estos”, escribió Cristiano Ronaldo tras el nacimiento de su primer hijo.

Tras estas declaraciones las personas en las redes sociales comenzaron a especular sobre quién podría ser la supuesta madre, e incluso se llegó a barajar la posibilidad de que se haya tratado de una madre sustituta. Cristiano Ronaldo ha hecho caso omiso a todos esos rumores, que rodean a los nacimientos de sus hijos mayores, ya que se ha mantenido firme en su postura de no revelar la identidad de la madre.

¿Sabías que Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos?