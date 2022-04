Ángela Aguilar: esta es su canción favorita de su abuela, Flor Silvestre

Hace muy poco, la joven cantante mexicana Ángela Aguilar decidió interactuar con sus seguidores a través de las redes sociales. Una de las preguntas que le hicieron era cuál es la canción favorita interpretada por su abuela Flor Silvestre. Como una gran admiradora, confesó que la que más le gusta es El mar y la esperanza.

El mar y la esperanza: La canción favorita de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar es una gran admiradora de todos los cantantes de su familia. Sin embargo, con su abuela Flor Silvestre siempre tuvo un afecto muy especial. Además de haber heredado su talentosa voz, la joven es una apasionada por cantar las canciones de sus abuelos. Entre varias que le gustan, su favorita es El mar y la esperanza.

Fue una canción que se lanzó en el año 1965 y formó parte del disco La acariciante vos de Flor Silvestre. Dicho tema rápidamente pasó a ser uno de los clásicos de la música regional mexicana. Así mismo, la nieta de Flor Silvestre anteriormente ya había compartido otra canción de su abuela que justamente la agregó a su disco Mexicana enamorada y se llama La malagueña, una melodía que fue muy importante para ambas.

Al parecer, detrás de cada una de las canciones de la querida Flor Silvestre, hay muchas historias por conocer. Ángela recuerda sus letras, llenas de amor y las comparte en sus propias interpretaciones.

Otras canciones que le gustan a Ángela Aguilar

Además tener admiración por su abuela Flor Silvestre, también la tiene por su abuelo Don Antonio Aguilar. No obstante, a la joven de 18 años le gustan otras canciones del momento. Entre ellas, confesó que escucha mucho “Algo contigo” de Rita Payés y Elizabeth Roma.

De la misma manera, la joven Águilar no dudó también en contar que hay una canción que es de sus favoritas y se llama Ando que me lleva. Pertenece a su abuelo y parte de la letra dice: “Ando que me lleva la tristeza, Traigo destrozado el corazón, Nunca había sentido tanta pena, ¡Cómo me ha dolido tu traición!”.

Cabe destacar que, aunque Ángela Aguilar no había nacido cuando Antonio Aguilar se encontraba en su mejor momento artístico, tuvo la oportunidad de conocerlo. Al igual que su abuela, el legado de sus canciones forman parte de su vida y es por eso por lo que disfruta mucho de cantarlas y obsequiárselas a su propio público.

¿Cuál de todas sus canciones es tu favorita?