El día que Jennifer Lopez saltó del escenario para abrazar a una fanática

Con lágrimas en los ojos, una vez más, Jennifer Lopez recordó después de varios años cuando saltó del escenario para abrazar a fanática en medio de sus millones de seguidoras. Un recuerdo muy emotivo tanto para la Diva del Bronx como para quienes la admiran desde sus inicios.

Además de su estilismo y talento indiscutible, hay que reconocer que Jennifer Lopez es una de las pocas artistas con gran corazón que cuando puede, les devuelve a sus fans el amor que recibe hace tantos años. Fue un detalle inolvidable que destaca incluso más que el propio estilismo insuperable que tiene. Y es que la cantante y actriz -literalmente - se ha puesto a llorar cuando recordó una bonita anécdota en el año 2012.

Inolvidable: Jennifer Lopez saltó del escenario para abrazar a una fanática

Fue precisamente cuando empezó a hacer sus giras mundiales con la música. Durante una exclusiva y emotiva entrevista con Jimmy Fallon comenzó diciendo con lágrimas en los ojos: "No empecé a hacer giras mundiales hasta muy tarde en mi carrera, cuando ya tenía 40 años, hijos y esas cosas… Estuve haciendo música durante 12 años sin hacer una gira mundial en condiciones".

Dicha introducción fue el puntapié para recordar la emotiva anécdota cuando saltó del escenario para abrazar a una fanática. Jennifer Lopez, emocionada, le contó a Fallon y a su audiencia millonaria que, en ese momento, durante el concierto alcanzó a leer una pancarta que estaba sostenida por una mujer en la que decía "he esperado 14 años para decirte que me has ayudado a ser la mujer que soy hoy".

La emoción de la fan de Jennifer Lopez

La anécdota de ese momento inolvidable en que Jennifer Lopez saltó del escenario para abrazar una fanática, ha ido a más allá luego de que la Diva del Brox la recordará luego de tantos años.

Tras tan emotiva entrevista, la fan no tardó en escribir sobre ello en su Instagram con unas palabras que a su vez, le llegaron a la propia Jennifer Lopez y hasta las ha replicado en su cuenta oficial: “No puedo creer que @jlo siga hablando de ese momento del 11 de octubre de 2012 cuando leyó mi cartel durante su concierto y literalmente saltó del escenario solo para abrazarme”.

La fanática no lo podía creer: "Puede parecer estúpido para la mayoría, pero realmente no puedes entender lo que esto significó, y aún significa, para esa niña que bailaba sola con sus canciones en su habitación saber que su modelo a seguir sabe cuánto impacto tuvo en su vida. y me alegro en este momento de que una cosa tan pequeña como sostener un cartel le haya dejado las mismas emociones tangibles 10 años después".

Esta fan sin dudas estará eternamente agradecida a la increíble actitud que tuvo ese día Jennifer Lopez. Incluso, aseveró en su mensaje que evidentemente los ídolos, sí leen sus pancartas desde el escenario si estas cerca. Y, si se tiene un poquito de suerte como tuvo ella, se puede llegar a vivir semejante momento ¡inolvidable!

¿Te imaginabas esa reacción de Jennifer Lopez?