Todas las causas benéficas de Jennifer Lopez

A través de los años, demostrando todo su talento, Jennifer Lopez ha logrado construir una de las carreras más exitosas hasta la fecha. La cantante de "Love Don't Cost a Thing" sigue pisando fuerte después de más de tres décadas desde que comenzó su carrera. Durante su extensa trayectoria ha brindado su apoyo a distintas causas benéficas.

Más impresionante que su carrera es la amabilidad que ha mostrado a lo largo de los años. Además de hacerlo todo artísticamente, Jennifer Lopez ha comenzado varias iniciativas y alzado su voz en pos de varias causas benéficas.

El trabajo filantrópico de Jennifer Lopez

Después de los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, JLo se involucró mucho en varias actividades. Su sencillo benéfico "What's Going On" fue para un programa contra el SIDA, en el que colaboraron varios artistas. Como el programa se grabó justo antes del ataque terrorista, más tarde se decidió donar una cierta cantidad de las ganancias al fondo del 11 de septiembre.

La cantante logró recaudar la asombrosa cantidad de 10 millones de dólares en apoyo de esta organización benéfica.

En 2007, la artista y su ex esposo Marc Anthony emprendieron una gira conjunta denominada 'Jennifer Lopez & Marc Anthony en Concierto' o 'El Cantante Tour', que comenzó en septiembre y finalizó en noviembre. Diecisiete shows más tarde, la gira fue nombrada una de las mejores giras de América del Norte, ganando aproximadamente 13,8 millones de dólares.

De las ventas, un dólar de cada boleto vendido fue donado a Run for Something Better, una organización benéfica cuya área de especialización era el fitness para niños.Por todo este trabajo, Jennifer Lopez fue felicitada con el premio Artist for Amnesty por la organización de derechos humanos.

También ha ayudado a arrojar luz sobre los homicidios de mujeres. En una entrevista, la cantante afirmó que los crímenes cometidos contra las mujeres son impactantes y alarmantemente subestimados.

En 2009, Jennifer Lopez y su hermana lanzaron una organización sin fines de lucro que buscaba aumentar la disponibilidad de atención médica para mujeres y niños desfavorecidos. También se asoció con un hospital infantil en Los Ángeles para ayudar aún más a la organización. Desde entonces, la fundación ha tenido un gran efecto en los afectados, ayudando con los gastos médicos y cubriendo la falta de disponibilidad de atención médica.

La lista de proyectos en los que la intérprete de "Porque La Vida Así" es muy larga, ella siempre ha hecho todo lo que tiene a su alcance para ayudar a su comunidad.

¿Conocías este lado de Jennifer Lopez?