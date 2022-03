Este fue el primer papel protagónico de Jennifer Lopez

Se llamaba Asalto al tren del dinero y fue una película estadounidense de acción y comedia en el año 1995. Eran los comienzos para Jennifer Lopez en el mundo de la actuación. Estuvo dirigida por Joseph Ruben y protagonizada por Wesley Snipes, Woody Harrelson. La recordamos, porque fue su primer papel protagónico. ¡Inolvidable!

Jennifer Lopez: Una luchadora de sus sueños

Jennifer Lopez nació en el año 1970, en el barrio de Bronx, en Nueva York. Por ello, es que se la conoce con el seudónimo “La Diva del Bronx”, por su lugar de nacimiento. Es la hija de David, un especialista en operaciones por computadora y Guadalupe, una maestra de jardín. Tiene 2 hermanas, Lynda y Leslie, con quienes mantiene una excelente relación.

Por su parte, Lynda es una famosa periodista DJ de la radio WKTU, en Nueva York, mientras que Leslie, es maestra de música y desde siempre se mantiene alejada de los reflectores.

Jennifer Lopez reconoció siempre que desde pequeña tuvo muy claro que quería actuar, y tuvo su comienzo en un musical de teatro. Vale recordar que su hermana Lynda también fue actriz, pero su carrera se detuvo (y poco se conocen los motivos) después de que apareció en 1987 en la película "Los asesinatos del Rosario".

A los 16 años, obtuvo su primer papel en la película "My little girl", aunque su gran oportunidad le llegó cuando ganó un concurso de baile. Allí, se convirtió en La chica voladora en la serie de televisión In living color para la cadena Fox. Esta experiencia le sirvió a la Diva del Bronx como trampolín para su carrera de actriz.

El primer papel protagónico de Jennifer Lopez

Fue en el año 1995 que Jennifer Lopez tuvo la gran oportunidad de saltar a la pantalla grande en su primer papel protagónico con Wesley Snipes y Woody Harrelson en la exitosa película Asalto al tren del dinero.

Ese protagónico no solo fue una gran experiencia, sino que fue el inicio de su carrera actoral porque luego trabajó con talentosos actores como Robin Williams y Jack Nicholson. Aunque, vale destacar que fue su trabajo con el director Gregory Nava quien la dirigió en Mi familia el que la llevó a convertirse definitivamente en la estrella que es hoy.

Al tiempo y tras una extensa búsqueda, Jennifer fue elegida para interpretar a la querida y fallecida Selena Quintanilla en la película oficial de su vida. El hecho de haber sido parte en dicha producción, impactó muchísimo en la vida de Jennifer, en muchos aspectos.

A nivel profesional, después de todas esas oportunidades, JLo trajo de regreso su interés en la música y la actuación la dejó un poco relegada. Cabe recordar que su primer CD, un álbum con sabor latino, lo lanzó el 1 de junio de 1999. Con la canción "If you had my love" se convirtió rápidamente en número 1 en las listas Billboard, y su disco llegó a un millón de ventas.

¿La has visto a Jennifer Lopez en Asalto al tren del dinero? Cuéntanos.