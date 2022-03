Muchos artistas están involucrados en el proceso de composición, aunque no escriben las canciones ellos mismos. Dua Lipa es la excepción. Ella misma ha revelado lo práctica que está en el proceso de hacerlo y, para ello, sigue con grandes ambiciones para el futuro.

Para comprender mucho mejor los inicios de Dua Lipa, fueron Ben Mawson y Ed Millett los fundadores de Tap Management y quienes le dieron la entrada triunfal a la cantante en la industria de la música. Incluso, quedaron impresionados por la forma en que la joven abordaba el proceso de composición.

La forma en que trabaja Lipa es "asombrosa". “Mientras competían por su firma, Mawson y Millett inmediatamente invitaron a [Lipa] a sesiones de escritura, donde se creó lo que se convertiría en uno de sus singles más destacados, 'Hotter than Hell'” declaró Mawson.

En la misma línea, cuando se le preguntó si la ética de todo el trabajo y el proceso creativo que viene demostrando Lipa, son parte de la razón por la que ha tenido tanto éxito con tanta rapidez, Mawson añadió: "Ha dejado a todos a su paso y eso se debe en parte a que ha trabajado muy duro y siempre está buscando mejorar".

Quién escribe las canciones de Dua Lipa

Dua Lipa escribe la mayoría de sus propias canciones. Mientras que, la mayoría de las mejores canciones en las listas de éxitos (de muchas artistas) no están escritas por el propio artista, la cantante británica, de ascendencia albanokosovar, tiene un crédito de escritura en cada una de las canciones de su segundo álbum.

“Para ser un artista pop, la gente puede verte como un manufacturado, y que solo obtienes un crédito como escritor por aparecer” declaró Dua Lipa en una oportunidad para la BBC. “Pero, por las canciones que escribí, estuve en esas sesiones y son mis experiencias personales. Y eso es algo que quería transmitir en cada entrevista que hice", agregó.

Sin embargo, algunos de sus mayores éxitos dentro del primer álbum, como fue el caso de "New Rules", fueron escritos por sus colaboradores. De hecho, la propia cantante confesó que la canción que tuvo gran éxito de su primer álbum, no fue escrita por ella: “Yo no lo escribí”, dijo.

A pesar de que ella no escribió "New Rules", confesó: "es una canción que sentí como si hubiera estado en la sala y escrita". De esta manera, dejó en claro que siempre se siente muy cercana a los escritores que escriben sus canciones. Esa es la única manera que permite, cuando no las compone ella misma.

