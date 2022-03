La insólita conexión entre Alex Fernández y Vicente Fernández, el día de su funeral

Alex Fernández, el nieto de Vicente Fernández, recordó su impresionante experiencia mientras despedía a su abuelo en su funeral. Se trató de un mensaje que fue correspondido y lo llenó de mucha emoción.

Ya pasaron más de 2 meses de la muerte de Don Vicente Fernández y su nieto Alex Fernández reveló la insólita conexión que tuvo con su abuelo el día de su funeral. Aparentemente, fue una impactante experiencia que jamás olvidará. El joven decidió contarla durante una conversación que tuvo con el programa “Venga la Alegría”.

Insólito: Alex Fernández recibió un mensaje de Vicente Fernández el día de su funeral

El insólito “encuentro” ocurrió el pasado 12 de diciembre. Alex Fernández, el hijo de Alejandro Fernández, explicó que una vez que comulgó en la misa donde despedía a Vicente Fernández, comenzó a orar para intentar comunicarse con su abuelo.

Con sus propias palabras, explicó lo que vivió: “Algo raro que me pasó fue cuando estaba su ataúd y que estábamos toda la familia, nos dieron la oblea (hostia) y empecé a rezar. Empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que pudiera disfrutar de esta aventura conmigo hasta donde él quisiera y le dije: ‘Dame una señal si me estás escuchando o no sé, van a creer que estoy loco’”.

Luego de que, entre sus rezos, llamara a su abuelo pidiéndole una señal, el joven cantante experimentó una insólita conexión. Su dedo índice comenzó a tener un extraño comportamiento, lo que rápidamente interpretó que era una señal positiva de su abuelo.

“Me dio un calambre en el dedo, se me hizo así (doblado) y es el dedo con el que dices ‘sí', se me puso la piel chinita” declaró para “Venga la Alegría”. De esa forma, el nieto del famoso difunto comprobó que, probablemente, había sido su abuelo quien lo estaba escuchando desde algún lugar del más allá.

Vicente Fernández sigue presente en la vida de sus seres queridos

Alex Fernández no fue ni el primero ni el único familiar de Vicente Fernández que afirma haber sentido la presencia del cantante. Hace muy pocos días, la viuda Cuquita Abarca, declaró también que todavía sentía la presencia del amor de su vida.

“El sentimiento es el mismo, ese nunca se me va a ir...pero yo siento que él está aquí, para mí él no se va”, contó Doña Cuquita. Posteriormente, agregó que todos los días, en su cama, se forma una cruz: “Algo único, la cruz se forma en mi cama”.

Como si fuese poco, el nieto del Charro conmocionó a sus seguidores de Instagram cuando compartió un breve video mientras se veía la reacción que tuvo la bebé en gestación desde el vientre de su madre. En dicho audiovisual se pudieron apreciar sus movimientos mientras el joven le hablaba de su abuelo.

Muy emotivo, esto refleja que, de alguna manera, toda la familia de Vicente Fernández está atenta a las señales y siente firmemente su presencia eterna. ¿Qué piensas de estas inéditas conexiones?