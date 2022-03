De qué signo es Scarlett Johansson y cómo es su personalidad

Scarlett Johansson es una actriz y cantante muy apasionada, visceral y temperamental. Descubre de qué signo es y cómo es su personalidad que la han llevado a obtener un gran carisma de su público y círculo de amistades.

De qué signo es Scarlett Johansson

Es una escorpio auténtica. La actriz y cantante Scarlett Johansson nació bajo ese signo del zodiaco, con aires sofisticados, elegantes y tranquilos. Sin embargo, detrás de esa belleza y talento, esconde un temperamento muy fuerte con ideas muy claras. Con tan solo su presencia, irradia esplendor y hasta no se puede dejar de mirarla. Tiene un carisma particular y es ambiciosa. Desde pequeña persigue sus objetivos bien trazados y no para hasta conseguirlos.

De hecho, lo ha demostrado en su larga trayectoria. Con su personalidad bien definida, ha sido capaz de pasar por todo con tal de alcanzar lo que se propuso. No obstante, Scarlett lo ha tenido bastante fácil, teniendo en cuenta sus antecedentes familiares y su alta posición social. La actriz proviene de una familia de artistas. Recordando que su padre es arquitecto de profesión, de origen Danés y su madre Melanie Sloan, es asquenazí de Dinamarca, la reconocida productora de cine.

Por su parte también el abuelo, Ejner Johansson, era un destacado director de cine y guionista. Mientras, sus hermanos, también son actores. Vanessa, Adrian, Hunter y Christian. Como buena escorpio, siempre es muy decidida, con mucha personalidad y polifacética.

Scarlett Johansson: Su trayectoria de la mano de su personalidad

Cuando Scarlett Johansson se graduó en el Instituto, no tuvo dudas en prepararse para ser actriz y por ello estudió en el Lee Strasberg Theater Institute. Su trayectoria como actriz comenzó desde muy pequeña, precisamente a los 8 años en un teatro. También, hizo anuncios de televisión y pequeños papeles en las películas "Manny & Lo", "Causa Justa" y la que fue definitiva para su lanzamiento, "El Hombre que Susurraba a los Caballos" de Robert Redford.

Como se puede ver, desde pequeña tuvo muy claro cuál era su objetivo y se preparó trabajando en ello para conseguirlo. Obtuvo 5 nominaciones para los Óscar. Retomando a su rol polifacético, por su personalidad, trabajó en el cine, el teatro, la publicidad y la música. Ha demostrado que puede con todo. Además de su talento, no caben dudas de que es una mujer muy sexy y sensual como la mayoría de las mujeres de escorpio.

Asimismo, tiene su propio estilo en la forma de vestir. Bajo esa apariencia calmada, es una mujer sonriente y elegante que envuelve a la gente, porque es toda una estratega y sabe bien cómo cogerlos. Además de ser una excelente actriz, es una verdadera líder y puede ser devastadora.

Demagoga, conversadora, crítica, mordaz, exigente y si llegara a hacer falta, también es agresiva. Para formar parte del círculo de amigos, Scarlett Johansson considera que primero deben ganarse su respeto y llamar su atención. Como todos los escorpios, no suele perder el tiempo con gente que no merezca la pena.

¿Te la imaginabas así?