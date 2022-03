El extraño motivo por el que Cameron Díaz no quiere maquillarse

¡Recibió muchas críticas! Pero a ella, no le interesa. Cameron Díaz está muy convencida de por qué ya no usa ni una sola gota de maquillaje y anda con ropa casual cada vez que transita por las calles. La realidad, es que la actriz se cansó y hasta abandonó Hollywood. Conozcamos los motivos.

No se hicieron esperar las despiadadas críticas por la apariencia de la actriz sin maquillaje. Cameron Diaz, es una de las actrices más bonitas y amadas de los años 90 y principios de los 2000. Sin embargo, estos últimos años optó por vivir su vida, sin apariencias. Precisamente, hace unos pocos meses reveló por qué se alejó tan abruptamente del mundo de la farándula hollywoodense.

De esa manera, es válido aclarar que es muy raro saber de ella en estos tiempos, ya que se la ve muy poco en eventos públicos. No obstante, recientemente aparecieron unas fotografías donde se la vio sin una sola gota de maquillaje y con ropa casual caminando muy relajada por las calles.

Cameron Díaz al natural y lejos de Hollywood, recibe críticas

Muchos usuarios de las redes sociales ya se están preguntando qué pasó con Cameron Díaz y cuál es el extraño motivo por el que no quiere maquillarse. Incluso, algunos aseguran que luce un poco "descuidada" a sus 49 años.

El problema no es que Cameron haya envejecido y realmente se la vea mal -porque está demás decir que su belleza es innata, además de que todas las personas, tarde o temprano, van a envejecer-, el problema son las críticas constantes hacia ella y otras mujeres que optan por vivir más natural.

Mientras que la modelo y actriz elige en esta etapa de su vida, salir al natural sin una gota de maquillaje, están quienes la titulan de "vieja", "gorda" o “descuidada” para describirla y sin ni siquiera conocerla se toman el derecho de calificarla.

Se cansó: El motivo por el que Cameron Díaz prefiere no maquillarse

El body shaming para Cameron Díaz, no es novedad ya que esta sociedad critica a todas por igual. Por si es actriz "debe cuidarse", si es cantante "debe bajar de peso" y así son duramente criticadas continuamente.

Mientras se siguen exigiendo ciertos estándares de belleza, a Cameron Diaz ya no le importa. De hecho, es consciente que no tiene que darle explicaciones a nadie. Pero, tras las despiadadas críticas por su apariencia, solo se limitó a decir que no se preocupa más por encajar con la idea de belleza que quiere imponer la industria:

“Literalmente no hago nada. Nunca me lavo la cara… lo hago dos veces al mes si tengo suerte. Simplemente no estoy en ese lugar. En este momento prefiero poner la energía en otro lado que en el cuidado de la piel”.

De esa manera, la actriz ahora prefiere presumir de sus arugas. Incluso, confesó que tiene “mil millones” de productos de belleza arruinándose en el baño. El principal motivo por el que Cameron Díaz no quiere maquillarse, es porque está convencida que todos los productos de belleza han causado estragos en su autoestima en el pasado: “Soy absolutamente una víctima de toda la cosificación y explotación social a la que están sujetas las mujeres. Yo misma he comprado todos los productos en ciertos momentos” y finalizó diciendo:

“Es difícil no hacerlo, es difícil no mirarse al espejo y no juzgarse a sí misma frente a otros tipos de marcadores de belleza”.

¿Estas de acuerdo con Cameron Díaz?