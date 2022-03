La actriz colombiana María Fernanda Yepes, quien protagonizó la exitosa telenovela Rosario Tijeras cuando tenía 29 años, sigue siendo una de las mujeres más bellas de Colombia a sus 41 años. Asimismo, el gran interrogante es qué ha sido de su vida y por qué después de alejarse de los medios, ha vuelto a estar en la mirada de todos.

Actualmente, la actriz y modelo colombiana María Fernanda Yepes Alzate se vio en el ojo de las miradas debido a su reaparición en las pantallas de la televisión ante la clásica producción que está basada en el libro del escritor Jorge Franco. Sin embargo, desde aquel 8 de febrero de 2010 donde estuvo en la historia de una joven llamada 'Rosario Tijeras”, muy poco se supo de su vida personal.

No obstante, vale aclarar que actualmente, es parte del reparto de la serie de Netflix llamada 'Oscuro deseo'. En dicha serie de la gran plataforma de streaming, la antioqueña interpreta a 'Brenda Castillo Trejo'.

Qué fue de la vida de María Fernanda Yepes

María Fernanda Yepes, mientras estuvo un poco desaparecida de los medios, se dedicó a su vida y al amor. Incluso, ha sido muy mencionada recientemente debido a su compromiso matrimonial. El anuncio, lo dio el 14 de enero del año pasado y tras no saberse mucho de ella, dejó atónitos a sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram.

Al parecer, mantenía su relación amorosa en secreto. De hecho, muchos creían que estaba soltera tras la finalización de su noviazgo (de más de 4 años) con el actor español José María Galeano. El actual afortunado marido de la colombiana, reside en México y es el músico Nico Kora Walyari, quien recientemente fue presentado de manera oficial en una de sus publicaciones de Instagram.

Luego del final de “Sin senos no hay paraíso” y de su exitoso papel en la exitosa producción colombiana Rosario Tijeras en 2011, participó en “Mentes en shock” producida por FOX y en “Lynch” producción de Moviecity. Nunca se alejó del todo del medio porque hasta ese mismo año participó en el reality show de baile “México baila”.

Ya en 2018, participó en la serie “José José, el príncipe de la canción”, dándole vida a Anel Noreña, la esposa del cantante durante más de 20 años y la madre de sus 2 hijos. En 2018-2019 dio un paso fuerte en su carrera para protagonizar la serie biográfica “María Magdalena” y en 2020 se la vio como ya se nombró, en “Oscuro deseo” interpretando a Brenda.

María Fernanda Yepes ¿Por qué no apareció más como la Diabla?

La gran incógnita de muchos de sus seguidores, es por qué tras el éxito que le trajo su papel de Yésica Beltrán en “Sin senos no hay paraíso”, la actriz ya no volvió a interpretar a ‘La Diabla’. Ella misma aclaró los motivos: “Muchos de ustedes me preguntan a diario si voy a regresar en la temporada 4. Siento decirles chicos que eso no va a ser posible. Algunas decisiones personales me llevaron a tomar esta final decisión (perdón, chicos). Con esto quiero decirles que fue muy difícil decir NO y que el guayabo sigue en mi corazón, ya que esta ‘diablilla’ me dio muchas alegrías”.

Eso sí, dejó muy en claro que seguirá en el mundo de la actuación. ¿En qué papel te ha gustado más ver a María Fernanda Yepes?