Se lo ha relacionado amorosamente con más de una famosa y con otras, simplemente quedaron en rumores. Sin embargo, la vida amorosa de William Levy tiene el nombre de una sola mujer. Conoce quién es.

William Levy, un encantador nato

A lo largo de toda su carrera, William Levy ha conseguido que hoy sea un actor con una interesante trayectoria. Ha recibido diferentes reconocimientos, entre ellos, en 2006 fue parte de ‘Los 20 solteros más sexys’, ya en 2008 y 2009 estuvo entre ‘Los 50 más bellos’ y en 2011 y 2012 fue declarado 'El hombre más sexy del año'.

Sin embargo, más allá de ser guapísimo y tener un físico privilegiado, ha demostrado tener talento. Ello le ha abierto las puertas a posicionarse como uno de los actores más buscados y reconocidos de la televisión latina. Fue a partir de su presentación en el reality 'La isla de la tentación' que su carrera ya no se detuvo más.

No obstante, aparejado al éxito en su carrera, su vida privada, desde que se conoció su relación con Elizabeth Gutiérrez, se ha llenado de historias amorosas que lo vincularon constantemente con diferentes famosas.

A pesar de haber conformado una familia durante tantos años, al día de hoy, muchos se preguntan quién fue el primer gran amor de William Levy.

El primer gran amor de William Levy

Sin dudas, el pasado amoroso de William Levy existe antes de haberse conocido con la actriz Elizabeth Gutiérrez. Sin embargo, antes de ello, se desconoce si el actor estuvo en pareja con alguien que se pueda decir, que fue su primer amor.

Gutiérrez y Levy se conocieron cuando ambos participaron en la segunda edición del reality show 'Protagonistas de novela' en el año 2002, donde ninguno de los dos ganó. Pero, fue en 2003 que comenzaron oficialmente un romance que, al parecer, los fue llevando a ir cada vez por más. A los 3 años de estar juntos, nació su primer hijo, Christopher Alexander.

Tras varios altibajos que fueron viviendo, siguieron adelante. De hecho, luego de nacer su segunda hija, de parte de Elizabeth ya casi no presumía su amor en las redes sociales. Entre medio de rumores de infidelidad, idas y vueltas, siguieron adelante.

En alguna oportunidad le preguntaron a Levy por qué nunca se casó, a lo que respondió: "No me he querido casar no porque no quiero casarme; simplemente siento que a veces, no sé, no sé... no quiero sentir que estoy en un lugar porque es una obligación estar allí y lo prometiste, ¿sabes? No".

No obstante, ante la intriga de saber quién fue el primer gran amor de William Levy, se puede asegurar que fue Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus únicos 2 hijos. Al menos, mediática y públicamente, con ella, es con quien el actor, a pesar de sus intermitencias, apostó a una familia y estuvo durante casi 20 años.

Asimismo, luego de sus últimas declaraciones acerca de su reciente separación, ya circula el rumor que habría buscado a la bella española Lucía Sanz, con quien trabajó en la telenovela “Gavilanes” y, en algún momento de su vida, tuvo un romance.

¿Crees que Elizabeth Gutiérrez fue el primer amor de William Levy?