William Levy de Café con Aroma de Mujer acaba de separarse por este motivo

Fue el mismo William Levy, de “Café con Aroma de Mujer”, quien anunció su separación. Asimismo, un halo de misterio recorre la noticia porque, luego de escribir: "Hemos decidido darle fin a nuestra relación" borró el mensaje en sus redes sociales. Te contamos más detalles.

A pocas horas de que el protagonista de “Café con Aroma de Mujer” comunicara que se terminó su vínculo con la madre de sus 2 hijos, la actriz Elizabeth Gutiérrez, comenzaron a sobrevolar muchas especulaciones. Una vez más, se habló de infidelidad, pero, lo más sorprendente es que la publicación en sus stories fue borrada rápidamente y nadie entiende por qué.

William Levy, de Café con Aroma de Mujer, ¿realmente se separó?

Fue a través de una cuenta de los fans de William Levy que tomaron una captura del anuncio del actor y, precisamente, en ningún momento menciona el nombre de su esposa. El texto comenzaba así: "Queremos dejarles saber que, después de pensarlo bien, hemos decidido darle fin a nuestra relación". No obstante, ese hilo de misterio fue directamente a pensar que William Levy se separó de su esposa, la guapísima actriz y modelo mexicana Elizabeth Gutiérrez.

No obstante, más allá de las confusiones que puedan generarse por no haber nombrado a la madre de sus hijos, el siguiente mensaje fue más esclarecedor: "Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar".

Asimismo, para sus seguidores más incondicionales, la confusión se instaló y no solo por la eliminación de su post, sino porque, horas después, volvió a usar sus redes para decir: “I'm ready for the new chapter in my life” (Estoy preparado para el nuevo capítulo de mi vida).

El motivo de la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Tras la noticia, ya sobrevuelan miles de rumores. Sin embargo, vale recordar que la pareja, luego de estar casados casi 19 años y haber conformado una familia con sus 2 hijos, Christopher Levy y Kailey Levy, ha tenido varias interrupciones.

Al parecer, el motivo que cada tanto los obliga a anunciar su separación es que se quieren mucho y han intentado de todas las maneras mantener la familia unida y la llama de la pasión, pero, el amor como pareja habría terminado hace mucho tiempo.

Aun así, otro de los motivos que se agregan, es que siempre fueron una pareja con una agenda apretada, que les ha impedido mantenerse bien cerca todo el tiempo. Cada vez que los medios han consultado por su relación, William y Elizabeth, a través de sus representantes, han asegurado que seguían juntos, pero, debido a sus compromisos laborales, no podían compartir el tiempo que requiere mantener un matrimonio.

Una relación intermitente: ¿Cuántas veces se separaron William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

La pareja tiene una relación desde el año 2003, pero en 2008, fue el mismísimo William Levy que anunciaba el fin de su relación con Elizabeth. De hecho, se especulaba que el galán tenía un romance con su coprotagonista en la telenovela “Cuidado con el Ángel”, la bellísima Maite Perroni.

En 2011, una vez más, surgió la noticia de que William se separaba y, esa vez, fue Elizabeth quien lo anunció en medio de los rumores que lo vinculaban a su esposo con Bárbara Mori, a través de un comunicado:

"Quiero hacer del conocimiento público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme al lado de William, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia, pues entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión".

En 2014, una vez más, Elizabeth y William anunciaron que se separaban: "Cualquier decisión que tomamos como pareja es entre nosotros. Solo pido respeto por ella y por mis hijos" dijo el cubano para un medio reconocido.

Aunque para muchos siempre fueron una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, su relación ha vivido muchos altibajos. Al parecer, esta podría ser la última vez que se habla de su separación.

¿Crees que esta vez haya llegado el fin de la relación?