De desayunar con su marido al hospital: Hailey Bieber se recupera de un derrame cerebral

La modelo Hailey Baldwin, más conocida como Hailey Bieber, por estar casada con la superestrella de la música Justin Bieber, debió ser hospitalizada el 10 de marzo debido a una afección que podría ser secuela del Covid-19.

La joven misma fue quien informó en sus redes sociales sobre lo sucedido, un problema que afectó su movilidad y le provocó una internación de emergencia.

La esposa del canadiense más famoso fue ingresada en un hospital de Palm Springs, California con síntomas que, según los especialistas, son más compatibles con personas de edad más avanzada, y no tan frecuentes en jóvenes de su edad (Hailey tiene 25 años).

De acuerdo con el relato de los hechos dado a conocer por la modelo, el jueves por la mañana se encontraba desayunando junto a su esposo cuando comenzó a sentir un malestar, con síntomas compatibles a lo que podría ser un derrame cerebral, lo que provocó la inmediata decisión de acudir a un centro de salud.

Al comentar qué fue lo que pasó, Hailey aseguró que por un momento tuvo mucho miedo, ya que cuando comenzó a ser revisada por los médicos, sintió que perdía la movilidad.

“Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en el cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo superó por sí solo y me recuperé por completo en pocas horas”, escribió aliviada la celebridad.

Al tiempo que compartió los detalles de su cuadro de salud, la modelo se mostró muy agradecida con quienes la acompañaron en este momento que resultó muy preocupante para ella y su entorno.

“Aunque definitivamente fue uno de los momentos más aterradores por los que he pasado, ahora estoy en casa y me siento bien ¡Estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron! Gracias a todos los que se han contactado para desearme buenos deseos y expresarme su preocupación. Y gracias por todo el apoyo y el amor”, expresó.

Los médicos han realizado varias pruebas para ver si el coronavirus está jugando un papel importante en su salud, ya que Justin Bieber fue diagnosticado con covid-19 hace algunas semanas, teniendo que cancelar su presentación en Las Vegas, Nevada.

Afortunadamente, Hailey fue dada de alta y ya se encuentra en su casa, pero los especialistas continúan buscando la causa de su cuadro.