Tres peinados de hombre sencillos inspirados en Justin Bieber

Justin Bieber es uno de los artistas más populares de su generación y se ha ganado muchos fanáticos que van desde adolescentes hasta adultos jóvenes, que crecieron a la par suya. Además, el canadiense es un fashionista apasionado de la moda y está muy pendiente de su estética, principalmente, con sus peinados.

Su descubrimiento se dio en 2008, cuando el ex ejecutivo de la industria musical, Scooter Braun, vio casualmente los videos que publicaba en su canal de YouTube, donde subía covers de sus cantantes preferidos. Finalmente, lo hizo firmar su primer contrato y, al año siguiente, lanzó el sencillo "One Time" que tuvo críticas favorables.

Hasta el momento, su mayor éxito es "Baby", que se ubicó en la quinta posición de la lista de sencillos más escuchados en los Estados Unidos y alcanzó las primeras diez posiciones en siete países. En total, ya tiene seis álbumes de estudio y ha participado de programas de televisión como en "Los Simpson" y "The X Factor USA".

Además de toda su carrera artística, Justin Bieber también es conocido por cuidar su imagen y ser todo un galán. Desde que alcanzó la fama, se lo ha visto con distintos tipos de estilos, principalmente en su cabello, y algunos de sus peinados ha ganado una gran popularidad.

Tres peinados de Justin Bieber:

Decolorado y con flequillo

Desde finales de 2015 y gran parte del 2016, Justin Bieber lució un cabello platinado mucho más rubio que su color natural. En cuanto al corte, uno de los más populares que tuvo, tenía un rapado a los costados, mientras que, en su parte superior, era más largo y con un flequillo que se peinada para los costados.

Entre los cortes más populares que se hizo el artista. Fuente: People.

Largo y lacio

El intérprete de “Love yourself” ha jugado con su pelo todos los años y es común verlo con looks distintos. Entre los más recientes, se encuentran un cabello largo, que la parte de atrás llega a tocar la parte inferior de la nuca y, en cuanto al color, al parecer, eligió quedarse con su tono rubio natural. Eso le permite hacerse rodetes que le quedan muy cancheros.

Un corte que mantuvo poco tiempo. Fuente: GQ.

100% rapado

El pasado 7 de febrero, Justin Bieber publicó una foto en Instagram donde se lo ve totalmente rapado. Si bien este look no es para cualquiera, el que se anime a hacerlo tendrá una gran comodidad, ya que no requiere ningún mantenimiento. El rapado de Justin Bieber Fuente: Instagram @justinbieber.

Hoy, el canadiense de 28 años vive uno de los mejores momentos de su vida: está en la cumbre de su carrera y está casado con la modelo Hailey Baldwin desde 2018. En Instagram cuenta con más de 200 millones de seguidores y no solamente es uno de los artistas musicales con más ventas de la historia, sino que se convirtió en un ídolo adolescente.



¿Qué opinas de todos sus peinados?