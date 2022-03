El día que Michelle Renaud enfrentó los estereotipos de belleza por su salud

Michelle Renaud es una reconocida actriz mexicana con una trayectoria que se remonta a su niñez, con su debut en la telenovela Ángeles sin paraíso, con apenas 5 años.

En 2006, interpretó a Michelle Pineda en Rebelde, y su fama se fue extendiendo, llevándola a ser parte del elenco de varias telenovelas, hasta obtener en 2014 su primer protagónico en La sombra del pasado. Y actualmente se encuentra en pleno rodaje de la nueva producción de Televisa Univision: "La herencia, un legado de amor".

En los últimos años, la actriz estuvo en pareja con Josué Alvarado, con quien tiene un hijo llamado Marcelo, y luego de su ruptura tuvo un romance con Danilo Carrera, con quien terminó su relación a fines de 2021.

Pero cuando aún eran pareja, Michelle y Danilo enfrentaron juntos una situación que involucró la salud de la actriz. Con un fuerte mensaje, Renaud puso en jaque los estándares de belleza y expuso los peligros de las cirugías estéticas.

En enero de 2020, la actriz compartió con sus seguidores de Instagram un extenso mensaje en el que habló de su decisión de retirarse los implantes de seno que tenía. Además de una cuestión de salud, Renaud habló del amor propio y la aceptación que hay detrás de una decisión así.

“En un sueño me dijeron que tenia ‘veneno en el pecho’ y me hizo mucho click, así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el ‘Breast Implant Illness’ (Enfermedad del implante mamario). Me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos”, explicó al inicio de la publicación, al tiempo que compartió una fotografía topless, cubriendo sus senos con las manos.

Entre los motivos para “volver a ser plana”, Michelle enumeró: “La estética jamás estará por encima de mi salud. ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo a amarse a sí mismo y a su cuerpo? ¡con implantes en mi cuerpo! Si llego a tener una hija y es plana, qué mensaje le iba a dar ¿Opérate? Total que me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio ni mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo”, expuso.

Renaud dijo que en todo momento contó con el apoyo de su entonces pareja Danilo, a quien le agradeció y detalló que entre los doctores que visitó, varios le decían que no existe la enfermedad del implante mamario.

“En fin hay mujeres a las que su cuerpo los acepta toda su vida y otras que después de 10 años o meses les hacen daño. Total que de todas maneras todos me dijeron que me debían de operar para arreglar el mal trabajo del cirujano pasado, fuera para quitar implantes o para arreglar necesitaba cirugía”, añadió.

La actriz finalmente encontró a un cirujano que no sólo le quitó los implantes sino que le hizo una reconstrucción de seno, “para que quedaran chiquitos pero bonitos”.

Hacia el final de su mensaje, Michelle animó a sus seguidoras a aceptarse como son.

“Ya me los quité y ahora lo quiero compartir, primero que nada porque no me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido, tengo más energía por qué claro ¡ya no estoy intoxicada!”, exclamó.

Aunque la decisión de Renaud fue aplaudida por sus seguidores, algunos también le pidieron que no usara la palabra “plana” para referirse a las mujeres que no tienen mucho pecho.