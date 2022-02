¿Qué pasó con Danilo Carrera y Michelle Renaud?

A finales del año pasado, Danilo Carrera y Michelle Renaud anunciaron a través de sus redes sociales que habían decidido terminar su noviazgo. Pero, a diferencia de lo que se suele ver en las parejas que se separan, ellos dos continuaron teniendo una muy buena relación de amistad.

Tan unido es su vínculo que muchos internautas destacaron algo muy “sospechoso”: tanto Danilo Carrera como Michelle Renaud tuvieron Covid-19 al mismo tiempo. Lo que hizo que muchos pensaran que nuevamente son más que amigos.

"He estado en casa, guardándonos y fueron síntomas más leves, esta vez, pero ya se pasó y estamos de regreso trabajando", dijo Danilo Carrera durante una entrevista para el programa matutino “Hoy”. Cabe aclarar que esta es la segunda vez que el artista se contagia.

Pero las preguntas de los periodistas no quedaron ahí, todos querían saber cuál es su situación con Michelle Renaud. A lo que se limitó a decir: “¿Pues tú qué crees? Pues nos contagiamos”. Sin agregar ningún otro detalle. Aunque minutos más tarde, dentro de la misma plática y sin casi notarlo dijo: “Una reconciliación pues no sé. No te podría decir qué va a pasar en el futuro pero pues no…”.

Estas declaraciones apagaron un poco la fuerza de los rumores sobre la nueva etapa de la relación de Danilo Carrera y Michelle Renaud, aunque la realidad es que nunca se va a saber bien pues en ningún momento han sido del todo claros respecto al vínculo que los une.

Tampoco tenemos que olvidar que hace algunos meses atrás la venezolana celebró un año de soltería, algo que sorprendió a todos sus seguidores pues durante todo ese tiempo se la vinculó con el actor.

Danilo Carrera cumplió 33 años

El pasado 17 de enero Danilo Carrera celebró su cumpleaños con mucho entusiasmo pues se encuentra mentalizado en que este sea un gran año para él: “La edad de Cristo, 33. Creo que va a ser un gran año, el mejor de mi vida hasta ahora y creo que la vida, Dios me lo va a dar así y si no pues yo lo voy a hacer así…”.

Habrá que esperar a ver cuáles son los proyectos que encarará este año el joven actor y con qué nos sorprenderá.

Cuéntanos lo que piensas, ¿Danilo Carrera y Michelle Renaud hacen buena pareja?