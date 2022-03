¿Qué comparten Rihanna, Ariana Grande y Selena Gómez?

No sabemos si se trata de un plagio, una tendencia o una simple coincidencia. Lo cierto es que tres de las cantantes más famosas del mundo, con un talento inigualable, tienen algo más en común.

Estamos hablando de la gran Rihanna, considerada la Princesa del R&B; de la joven actriz y cantante Ariana Grande; y la popular y multifacética Selena Gómez.

Si bien eligieron distintos diseños, estas tres arrasadoras celebridades optaron por el mismo sitio para realizarse un tatuaje: en el costado del torso, justo sobre las costillas. Rihanna lleva el dibujo de una pistola, mientras que Ariana y Selena eligieron perpetuar en su piel una palabra.

Ariana, que porta una gran cantidad de tatuajes, eligió este pequeño sitio a un lado de su espalda para escribir la palabra “Bellísima”, en homenaje a su abuelo. Selena, por su parte, una frase en idioma árabe, cuyo significado es “Ámate a ti mismo primero”. Y Rihanna comparte el diseño de la pistola con su mejor amigo.

Si bien las tres cantantes poseen estilos y voces muy diferentes, todas han sabido ganarse su lugar en las alfombras rojas y el cariño de sus fans.

A sus 28 años, Ariana Grande ya ha logrado posicionar cinco álbumes en la primera posición dentro del Billboard 200 de Estados Unidos. Además, es la primera artista mujer en la historia de la lista en debutar con los sencillos principales de sus cinco discos entre los primeros diez puestos del Hot 100. También se mantuvo en el top diez durante 34 semanas ininterrumpidas.

Entre sus premios obtenidos se destacan dos Premios Grammy, un Premio Brit, dos Premios Billboard Music, tres American Music Awards, tres MTV Europe Music Awards y cinco MTV Video Music Awards. En 2018, Billboard la nombró Mujer del Año.

En el caso de Selena Gómez, tiene 29 años y comenzó su carrera como actriz con participaciones en Barney & Friends, Spy Kids 3-D: Game Over, y The Suite Life of Zack and Cody. Pero su primer protagónico fue en la serie Los Hechiceros de Waverly Place, por Disney Channel.

Su carrera musical ya lleva casi una década, pero en los últimos años, alcanzó su punto máximo, grabando colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro, Dj Snake, Camilo y Coldplay.

Tanto en lo actoral como en lo musical, ha recibido numerosas nominaciones y ganado más de 200 premios entre los que destacan un Premios American Music, un Premio ALMA, dos Billboard Women in Music, un MTV Video Music Awards, un People's Choice Awards y un iHeartRadio.

La cantante, actriz, diseñadora y empresaria Rihanna, que por estos días transita su primer embarazo, es una máquina de generar éxitos en todos los ámbitos en los que se mueve, al punto de ser considerada la Princesa del R&B y la Reina de la Moda.

Con más de 50 millones de producciones musicales distribuidas en todo el mundo y 200 millones de descargas digitales, Rihanna es una de los artistas más vendidas de todos los tiempos. Además, posee un Récord Guiness como la artista con más ventas digitales de todos los tiempos.