Ariana Grande demuestra por qué es la reina de Instagram

Ariana Grande reveló, hace unas semanas que tuvo que ir a terapia por culpa de “The Voice”. La actriz y cantante estadounidense de 28 años lloró al tener que elegir a quien salvar entre Katie Rae y Bella DeNapoli en el mencionado certamen de música.

“No quiero ponerme muy emotiva, pero las adoro muchísimo a las dos. Ambas son consistentemente fenomenales y no hay nada que se les tenga que corregir nunca. Cada vez que le dimos, salió increíblemente perfecto” fue parte del discurso de Ariana en aquella ocasión. Recordamos que la intérprete de éxitos como “Rain On Me” y “Side to Side” terminó salvando a Rae.

En las últimas horas, Ariana Grande publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la cantante y compositora estadounidense de 28 años luciendo un osado look de color verde pastel. Además, la norteamericana complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

Grande no eligió ningún epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita. “Literalmente, la persona más bonita de esta maldita tierra”, “No conozco una persona mas linda” y “Mujer, pensé que era Madison Beer por la ropa” fueron algunos de los comentarios que recibió la norteamericana.

Fuente: Instagram Ariana Grande

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Dalton Gomez se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 7.2 millones de corazones. Además, recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus fans.