La reflexión de Yanet García que sorprendió a todos

Yanet García es una activa influencer, modelo y health coach. La hermosa mexicana de 31 años promociona varios de sus diversos servicios y conocimientos en las plataformas virtuales, donde cuenta con una gran popularidad.

En las últimas horas, Yanet García compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En el mismo se puede ver a la latina desplegando toda su hermosura ante la cámara para una producción profesional destinada para su cuenta de OnlyFans. La oriunda de Monterrey lució un top de color negro y unos leggins de color bordo. Además, la artista azteca complementó su look con su cabello suelto con ondas, un delicado make up y zapatillas urbanas.

“Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora. Los ganadores NO hablan de chismes” fue la primera parte del extenso y motivacional texto que eligió Yanet de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

“NO hablan de los demás. Hablan de proyectos, hablan de sueños, se enfocan en ellos. No juzgan a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No miran la ropa, miran el comportamiento. Cuando un perdedor pierde, dice: No tengo suerte, creo que esto no es para mi “ Cuando un ganador pierde, dice: “ Lo volveré a intentar, voy a prepararme más, voy a ganar “ Cuando un ganador ve a otro ganador dice: “ Gracias por enseñarme el camino, si el pudo yo también puedo” finalizó García.

Fuente: Instagram Yanet García

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Lewis Howes se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los miles de corazones. Además, García recibió en su publicación cientos de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles fanas hacia su magnífica figura física y su outfit.