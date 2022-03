La razón por la que Megan Fox bebió la sangre de su prometido

Se ha convertido en noticia. Después de más de 1 año de relación, la sexy actriz Megan Fox, de 35 años, anunció que se había comprometido con su novio, el músico Machine Gun Kelly. La pareja compartió todo en sus cuentas de Instagram y lo más insólito fue el momento en que la actriz dijo que sí a la petición y bebió la sangre de su prometido.

A través de un video, Megan Fox contó detalles de su compromiso con su prometido. Fue en julio de 2020 que se sentaron bajo el mismo árbol y pidieron que les llegara la magia: "No teníamos idea del dolor que enfrentaríamos juntos en tan poco tiempo y de esta forma frenética. No sabíamos todo el trabajo y el sacrificio que iba a requerir nuestra relación, aunque intoxicados amor y karma".

En la misma línea, continuó: "De todos modos, un año y medio después, después de atravesar juntos el infierno, después de reírme tanto, de una forma que jamás hubiera imaginado, me pidió que me casara con él". Así fue que la joven actriz y modelo se decidió a dar el sí.

Por qué Megan Fox bebió la sangre de su prometido

Tal y como lo explicó, Megan Fox cree en todas sus vidas anteriores y en todas las que le faltan por venir. Así fue que dio el sí y ambos decidieron beber la sangre del otro. Mientras, por su parte, el músico Machine Gun Kelly también compartió lo suyo.

Lo hizo a través de una foto con el anillo de compromiso que le dio a su novia. El mismo cuenta con un diamante y una esmeralda: "Sí, en esta vida y en todas. Bajo estas ramas nos enamoramos y aquí le traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo" escribió en el post.

Del mismo modo, aclaró: "Sé que la tradición es un anillo, pero diseñé este con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (la mía) engarzados en dos bandas magnéticas de espinas que los unen, como dos mitades de un alma, formando ese corazón oscuro que es nuestro amor".

La razón por la que ambos bebieron su sangre es porque están convencidos de que son el uno para el otro. Algo de una anterior vida los unió y asumen que será para siempre. No obstante, el compromiso fue más allá de las palabras y cuando escribió: “Y luego bebimos la sangre del otro” ha llamado mucho la atención de los cibernautas. Están quienes no creen y comentaron que la actriz no se refería a tomar la sangre de su prometido literalmente, sino que se trataba de una metáfora.

¿Crees que realmente lo hayan hecho?