El asqueroso gesto de amor de Megan Fox con Machine Gun Kelly tras comprometerse

Megan Fox de 35 años y tras uno de relación, dio el sí para hacer formal su relación con su novio Machine Gun Kelly, que es actor, cantante y rapero. Ahora se espera el casamiento para que la actriz de Transformers cambie su estado civil nuevamente tras su divorcio con Brian Austin Green, padre de sus tres hijos, en mayo de 2020.

Megan Fox aseguró en el video donde hizo pública la propuesta de su media naranja, que no teníamos idea del dolor que enfrentaríamos juntos en tan poco tiempo y de esta forma frenética. No sabíamos todo el trabajo y el sacrificio que iba a requerir nuestra relación, aunque intoxicados amor y karma". De todos modos, un año y medio después, después de atravesar juntos el infierno, después de reírme tanto, de una forma que jamás hubiera imaginado, me pidió que me casara con él", continuó. "Y tal y como en todas mis vidas anteriores y en todas las que me falten, dije si Y después bebimos nuestra sangre, el uno del otro".

Megan Fox posando. Fuente: Instagram Megan Fox.

Así como se lee, Megan Denise Fox y Colson Baker, más conocido como Machine Gun Kelly (su nombre artístico fue dado por su flujo lírico de tiro rápido y es una referencia al famoso criminal Machine Gun Kelly), bebieron sus sangres tras la propuesta con un lujoso anillo que cuenta con un diamante y una esmeralda: y respuesta afirmativa de la actriz. "Sé que la tradición es un anillo, pero diseñé este para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (la mía) engarzados en dos bandas magnéticas de espinas que los unen, como dos mitades de un alma, formando ese corazón oscuro que es nuestro amor", finalizó el Kelly.

Paradójico parece que el ultimo trabajo de Megan Fox en películas sea el de una joven vampiro y tome la decisión de beber la sangre de su futuro esposo en el fuera de cámaras. Se trata de Night Teeth, donde Fox encarna a Grace y ya es una de las películas más apasionantes de esta trama.

Megan Fox en Night Teeth.

En 2009 Megan ya había sido vampiro en otra película (Diabólica tentación). Ahora le toca en Night Teeth, película que se encuentra en Netflix y que presenta escenas de vampiros bebiendo sangre, golpeando brutalmente y ocasionalmente matando tanto a humanos como a otros chupasangres, y siendo quemados vivos por contacto con la luz solar. Sin embargo, el tono es más lúdico y divertido.