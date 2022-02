Alicia Machado confesó que se someterá a cirugía estética en el rostro

Para Alicia Machado haber sido Miss Universo ha representado una carga personal, debido a que está consciente que vive de su imagen. Por ello, no duda en someterse a tratamientos estéticos que le hagan aparentar menor edad. Así, la ex reina de belleza venezolana compartió que se practicará una intervención en el rostro con el cirujano plástico mexicana Luigi Gil.

Machado que también es actriz, donde le ha tocado por ejemplo encarnar a Claudia Ordaz en la telenovela Lo imperdonable, también habló de lo importante que es acudir a un profesional cuando busquen cualquier tipo de arreglo en cara o rostro porque las personas pueden ponerse en riesgo como ha ocurrido con famosas como Alejandra Guzmán, Linda Evangelista y Lyn May, entre otras. "Todas tenemos momentos de inseguridad, así seas Miss Universo. Hay días que me levanto en la mañana y digo '¡Dios mío! Soy un monstruo'.

Alicia Machado posando. Fuente: Instagram @machadooficial

Alicia Machado está disfrutando de su triunfo en el reality La casa de los famosos y ahora se enfoca en sus nuevos proyectos profesionales. Así como en 1995 ganó el miss Venezuela, su vida siempre ha estado envuelta en los logros que alcen su carrera.

Por otro lado, Alicia fue tendencia en las noticias, por el inusual regalo que le ha pedido su hija Dinorah en el marco de su cumpleaños número 15, tan esperado y especial para las adolescentes. Ocurre que la hija de la modelo le pidió implantes para hacer crecer su busto. El sorpresivo pedido causo desagrado en Machado. "Lo hemos hablado; incluso, tuvimos una conversación, casualmente, hace un par de noches, mi hija y yo, donde estábamos en un momento muy personal, y se estaba quejando porque es muy flaquita y muy menudita, y le dije 'pero, mami mira tú vas a crecer, yo era así a tu edad; te va a salir de todo'.

Alicia y Dinorah

Allí fue donde la hija de Alicia le hizo la propuesta que no causo agrado: 'mami tú me pondrías las chichis a los 15 años'; porque ya van a venir sus 15 años", relató Machado al programa mexicano de televisión Ventaneando. Le dije 'no'. 'Bajo mi techo y seas menor de edad no'. Primero debe quererse ella y aceptarse", dejando claro que su pequeña debe gustarse antes de tomar una decisión de ese tipo. "Cuando ella se vea al espejo y se sienta bella sin nada, entonces ahí se puede hacer lo que ella quiera", advirtió.