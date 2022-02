Así fue el último cumpleaños que Vicente Fernández compartió con Alejandro Fernández

Tras su muerte, el pasado 12 de diciembre, la familia de Vicente Fernández se encuentra aún muy triste. Sin embargo, en conmemoración por el día de su cumpleaños, cada uno de los integrantes, en especial su hijo Alejandro Fernández, compartió a través de varias imágenes una muy tierna anécdota de un momento vivido juntos.

Vicente Fernández, más conocido como El Charro de Huentitán, o simplemente Don Chente, fue un artista muy querido y admirado. Un cantante de rancheras, empresario, productor discográfico y actor mexicano que dejó un legado muy importante tanto en su familia como en sus incondicionales seguidores.

Para toda la Dinastía Fernández, precisamente el 17 de febrero fue una fecha muy especial, ya que era el cumpleaños de Vicente Fernández y hubiese cumplido 82 años. Sin embargo, el pasado 12 de diciembre el intérprete de música regional mexicana falleció, luego de estar internado 4 meses en Guadalajara, Jalisco, México, dejando un vacío irremplazable en la música regional mexicana.

Como motivo de su cumpleaños, por su parte Alejandro Fernández, como también sus otros hijos, nietos y hasta incluso sus ex nueras, a través de las redes sociales, le rindieron emotivos mensajes.

El último cumpleaños que Vicente Fernández compartió con Alejandro Fernández

Cada uno de los integrantes de la familia, recordó a Vicente Fernández a su manera. Por un lado, el mayor, Vicente Fernández Jr., compartió en sus historias de Instagram, un par de fotografías en honor a su querido padre.

De la misma manera, se sumaron más mensajes como el de su nieto, Álex Fernández que junto a una imagen, le escribió a su abuelo: “Feliz cumpleaños hasta el cielo tata… cada día te extraño mas… te amo”. Cabe destacar que todos eran muy unidos.

Sin embargo, fue Alejandro Fernández quien compartió un recuerdo del último cumpleaños que pasaron juntos con una tierna anécdota.

Muy conocido como 'El Potrillo' compartió una historia que vivió junto su padre durante su carrera como solista y casualmente, la última vez que compartieron un cumpleaños juntos. Vale recordar que fue don Vicente quien siempre lo respaldó cuando decidió seguir sus pasos en la música.

Así comenzó: ”El día de esta primera foto, yo me dirigía a la presentación de un disco. Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba. Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho".

En la misma línea, Alejandro destacó que en ese momento -su padre, muy atento- se dio cuenta lo nervioso que se sentía: "Minutos antes de salir al escenario, entró mi jefe al camerino. Me miró como si supiera lo que pasaba. Se acercó y me tomó de la corbata, pues era el único detalle que faltaba para estar listo".

En la fotografía, se puede observar el tierno momento donde el cantante contó que su papá decidió amarrarle la corbata como si fuera un bebé. Sin dudas, recuerda qué feliz estaba de tenerlo cerca y sentirse seguro para salir a presentar su disco, aunque no especificó de cuál se trataba.

De esa manera emotiva, Alejandro Fernández recordó el último cumpleaños que Vicente Fernández compartió con él, y concluyó: "Feliz cumpleaños hasta el cielo, viejo. No hay un solo día que la familia no te lleve a donde quiera que vayamos. ¡Te amo por siempre!".

