Yanet García demuestra por qué es la favorita de Instagram

Yanet García despidió, la semana pasada, los restos de su abuela inmersa en una profunda tristeza y agradeció los miles de mensajes y muestras de cariño que tanto ella como su familia han recibido tras la pérdida de una de las personas más importantes en su vida.

“My heart is broken R.I.P GRANDMA You’ll live forever in my heart. ABUE TE AMO MUCHO Vuela, vuela muy alto ( Les comparto este momento tan personal y privado porque ustedes siempre han estado conmigo. Gracias por todas las muestras de cariño y apoyo, mi familia y yo estamos muy agradecidos)” indicó Yanet en su perfil de Instagram.



En las últimas horas, Yanet García compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En el mismo se puede ver a la latina desplegando toda su hermosura ante la cámara para una producción profesional destinada para su cuenta de OnlyFans. La oriunda de Monterrey lució un atrevido conjunto dde color nude. Además, la artista azteca complementó su look con su cabello suelto con ondas y sus labios pintados de rojo.

Un arroba y un emoji de fuego fue el corto epígrafe que eligió García para acompañar su reciente contenido multimedia en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Yanet García





Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Lewis Howes se llenó rápidamente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 191 mil. Además, García recibió en su publicación cientos de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles fanas hacia su magnífica figura física y su outfit.