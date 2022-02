La canción de Shakira que esconde un mensaje oculto

Siempre han existido historias y leyendas en torno a algunos de los grandes éxitos de la música. En algún momento fue con “Aserejé” de Las Ketchup o con “Querida” de Juan Gabriel, pero poco se ha hablado del mensaje oculto que algunos aseguran que tiene la canción “Inevitable” de Shakira.

Todos hemos cantado alguna vez a todo pulmón “si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqué y jamás uso reloj” sin saber que estábamos repitiendo un mensaje subliminal dedicado a Satanás, o al menos eso es lo que aseguran algunas personas.

¿Cuál es el mensaje subliminal de “Inevitable” de Shakira?

Algunos conspiradores aseguran que al escuchar al revés la letra de “Inevitable” se puede escuchar claramente que dice: "Sangre seré, mi sangre te doy, doy gracias al Asmodeo". Pero, ¿Quién es Asmodeo? También conocido como Asmodeus, Asmodaios, Asmodai, Hasmoday, Chashmodai, Azmonden o Sidonay, es uno de los príncipes de los demonios en la demonología de las religiones abrahámicas.

Ahora bien, Shakira nunca salió a confirmar o negar que esto sea verdad, simplemente no le dio importancia a este rumor que circula desde hace años en las redes sociales. Lo que se ha contado en más de una ocasión es que la letra refleja los hábitos y el poco conocimiento de fútbol que tenía en ese momento, antes de conocer a Gerard Piqué.

De hecho, en una ocasión, durante un concierto, sorprendió a sus fanáticos modificando la letra. En vez de cantar "si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj" lo que entonó fue "si es cuestión de confesar, gracias al número 3 ahora entiendo de fútbol, no pregunten como fue, pero desde que lo vi cada día sale el sol".

Algo que enloqueció a todos los presentes pues estaba haciendo alusión a la relación que tiene con Gerard Piqué desde hace años. Con quien incluso han formado una familia pero no se han casado ni lo harán porque ella tiene un buen motivo para no hacerlo.

Tenga o no un mensaje oculto, “Inevitable” será por siempre uno de los mayores éxitos de Shakira. Un tema que al escucharlo invita a cantar a todo pulmón y con mucho sentimiento. Vamos a disfrutarlo a continuación:

¿Escuchas el mensaje que sugieren algunas versiones?