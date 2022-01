El motivo por el que Shakira no quiere casarse con Piqué

En caso de que no lo supieras, Shakira no está casada con su pareja de toda la vida, Gerard Piqué. La cantante lleva más de diez años con el futbolista profesional español. Tienen dos hijos, Milán y Sasha, y comparten su vida hogareña a través de Instagram, pero, para sorpresa de muchos, todavía no hay planes de casamiento.

Shakira y Piqué son bastante discretos en relación a su vida privada, en comparación con la mayoría de las parejas de celebridades. Comparten fotos de ellos de vez en cuando, pero no se habla mucho de lo que pasa puertas adentro de su casa.

Es interesante, ya que, mucha gente, probablemente se pregunte por qué no están casados, y esto es lo que Shakira tiene que decir al respecto.

¿Shakira le tiene miedo al matrimonio?

Shakira y Piqué comenzaron a salir públicamente en 2011. Dos años después de su relación, el dúo le dio la bienvenida a su primer hijo, Milán, y al segundo, Sasha, en 2015. A pesar de ser una gran familia, el dúo aún no se ha casado oficialmente.

Bueno, parece que Shakira no está interesada en el tema del matrimonio y es algo que no le preocupa demasiado, considerando que le encanta el título de "novia".

No estamos seguros de por qué Shakira le tiene “miedo” al matrimonio, pero, en una entrevista que realizó junto a Piqué, confesó que: "A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo".

Sin embargo, a su pareja no le importó que ella dijera eso. Parece que los dos siempre han tenido un acuerdo claro sobre la naturaleza de su relación. Lo cual implica que están disfrutando de construir una vida juntos sin ninguna presión para casarse.

Shakira disfruta del estatus de 'novia'

"No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia", agregó Shakira durante la entrevista. “La novia”, enfatizó Piqué. Suponemos que, como la mayoría de las mujeres, la cantante de 'Pies descalzos' quiere mantener el romance en la relación.

Entonces, tal vez, una de las razones por las que le teme al matrimonio es que podría apagar la pasión, especialmente con los niños alrededor.

"Su amante, su novia. Es como una pequeña fruta prohibida, ¿sabes?", explicó Shakira. "Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento".

La verdad es que Piqué y Shakira no necesitan “legalizar” su relación. Dejemos que se diviertan, críen niños maravillosos juntos y continúen haciendo lo que mejor les sale: ¡brillar!

¿Crees que deberían casarse?