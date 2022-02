La serie de drama criminal que es un éxito en Netflix y que lidera el gigante del streaming

En este comienzo de año, el gigante de la plataforma de series y películas Netflix, ha salido con todo para seguir liderando el mercado de streaming. Es que desde finales del 2021 ha comenzado a lanzar un seguidilla de éxitos que son uno mejor que el otro. Es por ello que en este periodo de vacaciones viene ideal como plan para pasar el tiempo viendo una serie o film.

En esta última semana, el mercado mexicano de Netflix, ha tenido variaciones que demuestran la brillante calidad de los films que tiene la plataforma digital. Recordemos que a finales del años pasado, la mencionada página de series y películas, lanzó "No mires al cielo" que desde que apareció ya se posiciona como una de las candidatas a ganar varios premios Oscar junto con "El poder del perro", que es la más nominada.

Una de las series de drama criminal que es de las más vistas en este género en Netflix México es "Inventando a Anna" o en su título original "Inventing Anna". Esta fue creada y producida por Shonda Rhimes, la misma tuvo su estreno el 11 de este mes. Pese a que tiene pocos días de su lanzamiento se encuentra liderando el Top 10 de las series más vistas en el país azteca.

"Inventando a Anna" está basada en el artículo de la revista New York, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, de Jessica Pressler. Un periodista con mucho que demostrar investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera alemana de Instagram que robó los corazones de la escena social de Nueva York, y también robó su dinero.

Teniendo en cuenta la calidad de las películas y series que ha lanzando Netflix, todos están atentos ante nuevos lanzamientos que al parecer viene uno mejor que el otro. Esto marca que el gigante del streaming buscará seguir siendo el número uno en este 2022 con largometrajes y series que sin dudas serán de las más vistas en el año.