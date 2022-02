¿Qué pasó con Marc Anthony y La India?

Tras la grabación de la icónica canción “Vivir lo Nuestro”, donde ambos se lucieron y se convirtieron en mega estrellas de la música latina, algo sucedió. Precisamente, fue a partir de una declaración inoportuna que hizo el salsero Marc Anthony, lo que provocó que la cantante La India, se alejara.

Luego de tal episodio inesperado, la puertorriqueña lo llegó a catalogar de "soberbio". Lo que pasó entre Marc Anthony y La India fue insólito e inesperado. Porque, vale recordar que esa canción de salsa, de las más emblemáticas de todos los tiempos, marcó toda una época y, al mismo tiempo, fue el trampolín para ambos para saltar al escenario mundial y convertirse en las mega estrellas de la música latina que son.

Sin embargo, quedaron algunos secretos entre los 2 que no son tan lindos, como la relación que se vino en picada entre ellos y se transformaron en ¿enemigos?

Qué pasó entre Marc Anthony y La India

Lo cierto es que, cuando Marc Anthony y La India grabaron esa emblemática canción, iniciaron una muy linda amistad que, hasta incluso, trajo rumores de un supuesto romance. Sin embargo, más rápido de lo impensado, la relación sufrió un duro desgaste que los distanció.

Desde ese momento, y aunque no lo han hecho de forma frecuente, tanto Marc como La India hicieron declaraciones un poco controvertidas, el uno del otro. Al día de hoy, muchos se preguntan qué pasó y cuáles fueron las razones para llegar a eso. Fue en 2017, que La India dejó muy en claro públicamente, que la amistad con el salsero se había resquebrajado debido a que –en su parecer– se le había subido la fama a la cabeza a su colega Marc Anthony:

“Es una tristeza que hoy día no pueda hablar con Marc y hacer juntos una nueva canción. Porque ‘Vivir lo nuestro’ fue un tema que pegó muchísimo en el corazón de la gente y, sin embargo, no hay manera de comunicarse con él”.

Durante la misma entrevista, La India también reveló que, para ella, el salsero no asimiló la fama humildemente y eso los distanció: “La fama le ha hecho mucho daño. Cuando llegas a un nivel grande, los que compran tus discos quieren sentirte, la prensa que tanto te apoya quiere entrevistarte, pero él se cree Dios”.

La molesta declaración de Marc Anthony que lo separó de La India

Fue durante los 90, una época donde Marc Anthony y La India repuntaron con el éxito de la canción anteriormente nombrada, “Vivir lo nuestro”, que nunca más se volvieron a hablar. De parte del salsero, ex de Jennifer Lopez, al parecer, hubo una frase dentro de una declaración, que fue lo que finalmente le molestó a La India para decidir alejarse del todo.

El comportamiento del cantante boricua, sumado a esa declaración inoportuna, fue la que inició esta enemistad. Al parecer, cuando le preguntaron en una entrevista si realizaría alguna colaboración con su antigua compañera, Marc aseguró:

“Esta canción la grabé con una tipa rara, que no me cae demasiado bien. La canción es una de mis favoritas, la tipa ya no se…”. Después de haber escuchado semejante declaración desatinada, La India salió en su defensa y fue cuando le dijo:

”Cuando se te bajen los humos y quieras cantarle al pueblo, yo estaré cerca de ese pueblo y te esperaré. Pero me vas a tener que pagar un billetazo grande”.

¿Ya conocías esta historia desafortunada entre Marc Anthony y La India?