Quién es la hija de Ana Gabriel y qué hace en la actualidad

Todo comenzó con rumores en las redes sociales. Al parecer, la nueva Miss Universo 2021, Andrea Meza, sería la hija biológica de la cantante Ana Gabriel. La noticia la difundió una reconocida presentadora, pero todo es muy confuso.

Ana Gabriel, ¿arrepentida?

Cabe recordar que, a través de una información difundida en los medios de la farándula de México, se ha generado una gran agitación en las redes sociales. Todo comenzó cuando una reconocida presentadora aseguró que la actual Miss Universo 2021, Andrea Meza, sería la hija biológica de la cantante Ana Gabriel.

Se trata de la popular periodista, Shanik Berman, quien salió con esta revelación que, al principio, se desmentía, hasta que la misma Ana Gabriel salió a hablar y aclarar. La periodista, en su momento, habló de la aparente relación familiar que había entre la reina de la belleza y la cantante, después de que se hiciera público un video en YouTube.

Lo más controversial es que, después de la declaración de Ana Gabriel acerca de su hija y de que la dio en adopción, llorando, se mostró arrepentida. ¿Cuánto de cierto habrá en todo?

Quién es la hija de Ana Gabriel

Fue precisamente la misma Ana Gabriel que publicó un video en YouTube en donde se la escucha con su voz ‘en off’ asegurando que Andrea Meza es su hija biológica. Tristemente, admitió que tuvo que llevarla en adopción, pero reconocía que era su hija biológica. La famosa cantante de baladas, rápidamente, fue muy juzgada.

Vale destacar que, en referencia al parecido físico entre ambas, el video se hizo rápidamente viral. Por su parte, la periodista Berman aseveró dicha información como un hecho en sus redes sociales y señaló que la cantante habría adoptado a una familiar de uno de sus asistentes, mientras que ya tenía una hija biológica, indicando que es la Miss Universo.

Fue la presentadora quien aseguró que Ana Gabriel habría entregado en adopción a la niña cuando era un bebé. Vale destacar que Ana Gabriel ya tiene una hija que se llama Diana Alejandra Cazares y, al parecer, sería hija adoptiva de la cantante.

Hasta el día de hoy, se conoce que sus padres biológicos son precisamente Verónica Paredes y su ex esposo, Sergio Cazares. La verdad es que la situación siempre estuvo en medio de polémica y es la misma cantante quien disipó todas las dudas.

Qué dice Andrea Meza de los rumores de su madre, Ana Gabriel

Durante una entrevista, Andrea Meza, la Miss Universo 2021 fue consultada sobre el tema y respondió: "no tengo idea de dónde viene este chisme" y continuó: "Porque es un chisme, pero me queda muy claro que mis padres son mis padres biológicos, no tengo nada que decir sobre eso".

En la misma línea, enfatizó: "No, no existe esa duda en mi mente, así que no tengo nada que decir, es un chisme más. También salió que soy hija de Chabelo, que estaba casada, mil y un cosas".

Asimismo, la cara de la otra verdad, es que también se la escuchó, en una oportunidad, decir a través de una voz en off (que sería la de la Miss Universo): “Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel y no quiero hablar del tema”.

Al parecer, no lo tomó con nada de humor y cerró el tema allí mismo. ¿Tú crees que sea cierto lo que confesó Ana Gabriel sobre su hija biológica?