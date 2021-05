Andrea Meza, Miss Universo, habló sobre la posibilidad de que Ana Gabriel sea su madre

Hace 10 días exactos, el corazón de Andrea Meza se paralizaba por unos instantes al escuchar su nombre como la nueva Miss Universo. Desde ese preciso momento la felicidad desbordó su cuerpo y los sitios de espectáculos de todo Latinoamérica cubrieron la primicia. Pero como todo gran cuento de fantasía no todo es color de rosa y distintas hipótesis y noticias malintencionada comenzaron a circular en torno a su desempeño en el certamen y en su vida privada.

Una de las más resonantes teorías que tuvo como protagonista a Andrea Meza es la posibilidad de que sea la hija biológica de la reconocida cantante de baladas mexicana Ana Gabriel. “Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel y no quiero hablar del tema” se puede escuchar a través de una voz en off en un video colgado en la plataforma YouTube.

Este videoclip anónimo que inició el manto de dudas de los orígenes de la Miss Universo fue respaldado por la periodista especializada en espectáculos Shanik Berman quien indicó lo siguiente: “Mientras que Ana Gabriel crio siempre a la hija de su pareja, que además le ayudaba en su vestuario, como su hija; su verdadera hija es la Miss Universo, a quien dio en adopción, ¿qué hará ahora Ana Gabriel?”.

Todas estas teorías llegaron a los oídos de Meza quién en una entrevista al programa “Suelta la Sopa” habló de ello: “No tengo idea de dónde viene este chisme. Me queda muy claro que mis padres son mis padres biológicos. No tengo más nada que decir al respecto”.

Fuente: Instagram Miss Universo

“No existe esa duda en mi mente, no he sacado el tema con ellos, es un chisme más. También salió que yo era hija de Chabelo, que estaba casada, mil y un cosas… No me molesta -convivir con los rumores-” finalizó Andrea.