Qué opina Lucero del aparente noviazgo de Lucerito Mijares

Según sus fans, por algunos detalles, Lucerito Mijares podría tener novio. Ahora, habría que averiguar qué opina Lucero y Manuel Mijares del tema y, si verdaderamente es cierto. La joven tiene tan solo 16 años y, en varias oportunidades, ha demostrado que tiene un innegable talento siguiendo los pasos de sus padres.

De esta manera, Lucerito Mijares ya se ha ganado un lugar en el mundo del espectáculo. La chica inició su carrera cobijada por sus padres, pero sus pasos son bien lentos. De a poco se ve que lo suyo es estar detrás del micrófono, con una voz que ya conquistó a su propio público.

Por ello es que, más allá de su vida en el mundo de la música, sus fans no paran de buscar y querer encontrar más detalles en su ámbito personal, ya sea en la escuela privada a la que asiste o quién podría llegar a ser su primer amor.

Lucerito Mijares, ¿tiene novio?

La joven misma fue quien desató los rumores de que podría llegar a tener novio y fue por algunas fotografías que compartió junto a Emiliano Gatica, un chico que ya es muy famoso por las publicaciones que realiza en Tik Tok.

FUENTE: Mag El Comercio

En las imágenes que se publicaron se los vio a ambos adolescentes abrazados y muy sonrientes. Además, lo que más llamó la atención de los fans fue que Lucerito comentó varios “Te amo” y muchos corazones rojos para el joven.

De la misma manera, en otra de sus publicaciones, también admiró lo bien que se veía a lo que él respondió: “Te adoro y te extraño mucho, mucho ??”. No obstante, hasta el momento no habría nada confirmado. De hecho, esto no significa que entre ellos haya una relación amorosa, teniendo en cuenta que, al igual que Lucerito, la mayoría de las chicas de su edad le hacen los mismos comentarios al artista quien, como la hija de Lucero, comparte el gusto por la música.

¿Qué opina Lucero del aparente noviazgo?

Luego de tantos rumores y especulaciones que se hicieron cada vez más grandes, el mismo Emiliano fue quien se encargó de ocultar las evidencias en su perfil de Instagram. Precisamente, las fotos en las que aparecía Lucerito, ya no se vieron más ni tampoco los comentarios de los que sus fans comenzaron a especular.

No se sabe si fue una táctica de ambos o solo uno de ellos, pero el aparente noviazgo aún no está confirmado. Mientras, muchos se preguntan qué opina Lucero como también Manuel Mijares.

Por el momento, como ninguna de las partes se ha pronunciado ante los rumores, Lucero se mantiene ajena a las opiniones y de la misma manera Manuel, el padre de Lucerito. Pero, de parte de los seguidores de ambos, están muy entusiasmados y aseguran que las sospechas del supuesto noviazgo son ciertas porque cada día se los ve más juntos.

¿Tú que crees? ¿Lo confirmarán pronto?