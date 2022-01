Así era la relación maternal entre Ninel Conde y Carmelita Salinas

"Fue muy maternal conmigo" fueron las palabras exactas de Ninel Conde hacia Carmelita. La nostalgia que siente al hablar de Carmen Salinas, es inmensa. Cabe destacar que, por motivos laborales, no pudo ir a su funeral, no obstante, aclaró que le hubiese gustado llegar para el momento de los tributos que recibió:

“Era muy maternal. Yo creo que mucha gente tuvo la bendición de poder sentir esa calidad como madre” recordó Conde.

La relación maternal entre Ninel Conde y Carmelita Salinas

Muchos imaginaron que no la quería, porque no asistió a su funeral. Pero, lejos de ser cierto, Ninel Conde dio sus explicaciones y fundamentó lo motivos por los que no se pudo hacer presente ese día como hubiese querido. Apenada, en una de las entrevistas dijo:

"Yo no pude ir a despedirla, estaba haciendo unas fotos aquí (en California). Me dio muchísimo pesar no poder ir a despedirla". Asimismo, agregó, describiendo a Carmen Salinas como una mujer muy amorosa, que, a veces, le "regañaba" y recordó:

"¿Por qué te metiste con ese?’. Era auténtica, muy maternal, creo que mucha gente tuvo la bendición de poder sentir esa calidad como madre".

Muchas personas no tenían idea de la relación maternal que existía entre Ninel Conde y Carmelita Salinas. Se confesaban muchos sentimientos, se comprendían y se respetaban. "Ella sabe lo que es el dolor de no ver a su hijo. Por eso sé que ahora está feliz, porque ya pudo abrazar a su hijo" comentó Conde en relación a ese hijo fallecido.

FUENTE: Milenio

Mientras muchos criticaron a Conde por no haber presenciado el funeral de Carmelita, cabe destacar que, para su último adiós a Carmen Salinas, la actriz y cantante utilizó su cuenta oficial de Instagram con unas palabras muy bonitas.

"Parecía imposible y la fe de verdad mueve montañas, fue una gran señal de Dios para mi vida". "No puedo entrar mucho en detalles porque se supone que no podemos hablar del tema, pero es poco a poquito. Los niños se acostumbran a las presencias y las ausencias"… "Hasta siempre mi guerrera. Te ama, tu hija”.

No caben dudas de que su relación era muy maternal y genuina. ¿Las recuerdas trabajando juntas?