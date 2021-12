Todos los herederos de Carmen Salinas y de cuánto es la fortuna

Carmen Salinas murió el 9 de diciembre pasado por un derrame cerebral y su legado es inolvidable. La actriz mexicana siempre fue precavida en su vida personal y, siendo consciente de su edad, hace tiempo dejó firmado su testamento para que las personas que ella deseaba recibieran su fortuna.

La actriz de "Preciosa" tuvo que ser internada el pasado 10 de noviembre en el hospital Star Médica, ubicado en la Colonia Roma, Ciudad de México, por complicaciones en su salud y tuvo que permanecer en coma y con respiración asistida. Si bien mejoró a los pocos días y fue sometida a una traqueotomía y gastrostomía, Carmen Salinas no lo logró y se convirtió en una leyenda.

"Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy, 9 de diciembre del 2021", escribió la familia en su cuenta oficial de Instagram. La publicación recibió miles de likes y celebridades como Thalía recordaron a la artista con mucho cariño.

¿Quiénes son los herederos de la fortuna de Carmen Salinas?

Tiempo atrás, Carmen Salinas confesó en una entrevista que la casa donde vivía sería heredada por su hija, María Eugenia Plascencia. Se trata de una propiedad que compró en 1996 luego de ganar $16.000 dólares jugando a la lotería y, por otro lado, su estudio de grabación se lo dejó a las nietas de parte de su primer hijo, Pedro Plascencia, quien falleció en 1994 por cáncer de pulmón.

"[La herencia] está en orden, pero ahorita no puedo hablar de eso. Estoy más enfocada en el novenario de mi madre y todo eso. Ahora, para nada, ya vendrá con el tiempo, como dije. Dejó todo en orden, obvio, porque viajaba y trabajaba. Si dejó testamento, más adelante se verá eso", expresó María Eugenia Plascencia.

Para Carmen Salinas era muy importante dejar listo su testamento a temprana edad, ya que no quería que hubiera problemas en familia una vez que ella no estuviera. También dejó para repartir unos $20 millones de pesos mexicanos entre ellos, una cifra esperada al tener en cuenta que fue una de las actrices más populares de la industria de su país.

"Ahorita ya lo asimilé más. En esos días pensaba que mi mamá estaba de viaje, trabajando como siempre lo hacía. No me caía el 20 [asimilaba la muerte] todavía. Ahorita ya me pegó y me va a pegar más cuando la lleve a descansar con mi hermanito", finalizó su hija.

¿Qué mensaje le dejarías a su familia?