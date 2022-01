Los anuncios de Despierta América sobre Adamari López

Es uno de los principales programas matutinos de la televisión hispana de Estados Unidos. Se trata de Despierta América, que hizo un gran anuncio, mientras que la conductora Adamari López regresaba al programa “Hoy Día” de Telemundo.

Adamari López regresó al programa "Hoy día"

Fue a través de Despierta América que se dio a conocer una noticia que era esperada por los fanáticos del programa. Sin embargo, no se trataba de Adamari López, que, cabe recordar, estuvo varios días alejada de la pantalla debido a su lucha contra la Covid-19. Se trataba de otro anuncio en el mismo momento que la conductora puertorriqueña se mostraba de regreso para su programa mañanero de Telemundo.

Mientras Despierta América hacía su propio anuncio, por su parte, la conductora Adamari López, a través de su cuenta de Instagram donde tiene más de 7 millones de seguidores, compartió: "Estamos en hoy día, regresé a trabajar después de haberme ausentado unos días por lo del covid. Ya estoy bien, así que aquí los esperamos en hoy Día".

Despierta América anunció un regreso esperado, ¿pero intencional?

"Despierta América" es considerado el programa matutino que compite con "Hoy día" y, como no podía ser de otra manera, no se quiso quedar atrás ante semejante noticia con el regreso de Adamari López. Cabe recordar que a dicho show lo conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, quienes, durante el inicio, dieron la gran noticia.

"Hoy vamos a hacer un anuncio de uno de nosotros, no se asusten, es bueno", contó la carismática conductora Francisca, mientras se iniciaba el programa. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el anuncio no estaba nada relacionado con la presentadora dominicana, sino con otra de sus compañeras.

"Señoras y señores, nos llena de mucho orgullo contarles que ya es oficial: Jessica Rodríguez se une a nuestro equipo [de presentadores]" lo anunció con bombos y platillos el conductor Raúl González.

Cabe recordar que la comunicadora venezolana, hasta el momento, venía presentando el segmento 'El revoltillo digital' que se encontraba dentro del exitoso matutino de Univisión. Al parecer, ya es oficial que desde ahora será una de las presentadoras de Despierta América. Sin dudas, fue una noticia que llenó de mucha alegría al resto de los conductores del espacio, comenzando por el conductor mexicano Tacher, que dijo:

"Felices de tenerte, tu historia de superación es muy bonita, nos inspira absolutamente a todos".

Feliz y emocionada, Jessica expresó: "Los quiero. Ustedes que han sido mis maestros, mis compañeros, mi familia, todo lo que yo sé lo he aprendido aquí en Despierta América, esta ha sido la mejor escuela, he tenido los mejores profesores y me emociona mucho esta noticia”.

¿Qué opinará Adamari López de este anuncio de Despierta América, en el mismo momento de su regreso a Hoy Día?