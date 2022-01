Quién sería la futura pareja de Alex Rodríguez

Mientras la "Diva del Bronx", Jennifer Lopez, vive su amor con Ben Affleck, Alex Rodríguez no ha tenido pareja, al menos oficialmente. No obstante, sí ha intentado rehacer su vida de la mejor manera posible, sobre todo en lo laboral. Ahora, al parecer, existen rumores de que hay un nuevo amor en su vida, pero todavía no se le conoce de forma oficial.

La futura pareja de Alex Rodríguez

Todos expectantes. Tras su separación con Jennifer Lopez luego de varios años, la prensa no ha parado de observar todos los movimientos amorosos de Alex Rodríguez. Y, al parecer, hace poco se lo ha visto con la deportista Kathryne "Kat" Padgett.

Las imágenes captaron al ex jugador de béisbol y la fanática acérrima del gimnasio que fueron juntos durante un fin de semana a 2 eventos deportivos. Uno de ellos fue en el estadio de los Green Bay Packers. Rápidamente, los medios comenzaron a crear rumores e inventaron que la pareja venía pasando varios días conviviendo.

Sin embargo, fuentes cercanas a Alex Rodríguez han contado que el ex deportista seguiría soltero. Al parecer, ambos aseguran que son solo amigos y, por el momento, todos le creen, ya que no ha trascendido ninguna imagen comprometedora, ni tienen una historia romántica.

No obstante, están quienes dieron más explicaciones acerca de esta "futura pareja": “A-Rod se está divirtiendo con Kathryne” y aseguran que “Están disfrutando de la compañía del otro y él la encuentra atractiva, pero después de salir de una relación de cuatro años con J. Lo, todavía no está listo para tener una totalmente relación comprometida con nadie. Mantiene sus opciones abiertas”.

Es una realidad, la supuesta joven es una amante de los deportes y, tras verse juntos durante varios días y en diferentes oportunidades, alimentaron mucho los rumores.

Quién es Kathryne “Kat” Padgett y qué es de Alex Rodríguez

Kathryne “Kat” Padgett tiene su vida en Dallas, Texas. Es una ex atleta universitaria y alumna del equipo de fútbol de la Universidad de St. Thomas de Houston. Es una joven guapísima que participa en las competencias National Physique. De hecho, en su Instagram se ven muchas fotos de la atleta de fitness siempre posando para mostrar su admirable cuerpo.

Básicamente, es una fanática del gimnasio, aunque prioriza la nutrición y la salud tanto en su vida personal como profesional. Asimismo, trabaja como directora nutricional de Doyle Sports Performance.



Al verla, no caben dudas de que podría llegar a ser la futura pareja de Alex Rodríguez, pero, por ahora, es su amiga y compañera de eventos. Carismática, atlética, amante del gimnasio, fanática de los deportes e increíblemente bella. No sería de extrañar que A-Rod muestre pronto mucho más interés en Kat.

¿Crees que aún no son pareja?