Letras de canciones de Juan Gabriel que tienen una historia detrás

Es posible que muchos no conozcan sus letras, pero seguro reconocen a la distancia cada una de las canciones de uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, el queridísimo Juan Gabriel.

Conocido también como “El Divo de Juárez”, en sus mejores años, ha sido un showman bendecido con una voz tan especial, que fue capaz de llegar a los tonos más altos y a conquistar a miles de corazones.

No caben dudas de que todas las canciones de Juan Gabriel siempre han llegado a lo más profundo del alma. Mientras se escuchan, cada una de sus letras tiene una historia detrás, pero, para el resto, puede llegar a ser el recuerdo de un gran amor o también, de una decepción.

Vamos a conocer las canciones que no podrás dejar de escuchar de principio a fin.

Canciones de Juan Gabriel con una historia detrás

Ya lo sé que tú te vas. “Toda una noche sin dormir pensando que tu amor mañana parte y no sabes si lo volverás a ver” Juan Gabriel la escribió como una despedida que desgarra cualquier corazón.

Déjame vivir. Está quien dice que la relación se terminó y, por el otro lado, está quien insiste en que soportará el desprecio hasta recuperar el amor. Para esta canción, Juan Gabriel tuvo el honor de estar acompañado de su amiga Rocío Durcal. El éxito que tuvieron fue inminente.

Siempre en mi mente. Fue en el año 1978 que Juan Gabriel lanzó esta canción y en su letra le canta a alguien que no puede olvidar. Sin importar cuánto lo intente, hasta le pide ayuda para seguir adelante.

Yo no nací para amar. Es una de las canciones de Juan Gabriel para los solitarios. Aquí, el cantautor describe cómo, desde la adolescencia, espera que Cupido llegue, pero, mientras tanto, está sumido en la melancolía triste y oscura.

Se me olvidó otra vez. Es una canción escrita totalmente por El Divo de Juárez en el año 1974. Cuando la lanzó, lo acompañó el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Su letra y el tono en el que la cantaron habla de ese amor que ya no se mantiene intacto en el corazón.

Perdona si te hago llorar. Cabe recordar que fue Lucía Méndez quien la popularizó, pero fue escrita por Juan Gabriel. Habla sobre un hombre que sufre mucho por el amor de alguien que no solo no le corresponde, si no que se burla de él.

No tengo dinero. Esta canción fue muy controversial en uno de los peores momentos de la vida de Juan Gabriel. Por un lado, la letra habla de una mujer que quiere casarse, pero él es pobre. No obstante, termina resolviendo la situación sin dramas, pidiéndole que si no lo amará así, que lo deje ir.

Te sigo amando. Sin dudas, es otra canción muy popularizada por haber estado en telenovelas. Quien la canta, sufre por un amor del pasado y lucha, aunque la soledad lo desgarre.

Por último, como una de las canciones más sublimes de Juan Gabriel está “Abrázame muy fuerte”. "Que pase el tiempo cruel, pero que tu amor esté allí para abrazarte muy fuerte". Fue una de las canciones del Divo de Juárez que deleita a cualquier oído. Con ella llegó a la cúspide cuando la eligieron como tema principal de la novela homónima de Televisa.

¿Cuál de todas sus canciones es tu favorita? Cuéntanos.