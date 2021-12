La canción de Juan Gabriel que más emociona a los fans por su letra

Elegir una sola canción de Juan Gabriel es una tarea ardua y prácticamente imposible. Sin embargo, hay una que emociona de manera particular a los fans por la letra que tiene. Se trata de Hasta que te conocí, y a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Hasta que te conocí: la historia de la hermosa y triste canción de Juan Gabriel

A Juan Gabriel no hace falta presentarlo. Es uno de los artistas más importantes de la historia de México y su éxito supo trascender las fronteras y expandirse por todo el mundo.

Cantante, compositor, productor y muchas cosas más, se dice que, a lo largo de su vida, compuso más de 1800 obras, lo que pone en evidencia la dificultad que implica la tarea de quedarse solamente con una.

Son varias las canciones que podrían quedarse con la distinción, y lo más probable es que cada uno de sus fans tenga su preferida y sepa cómo justificarlo.

Amor eterno, Noa Noa, Abrázame muy fuerte y Querida son apenas algunas de ellas. Sin embargo, si se piensa en la emotividad de la letra y en la historia de su creación, Hasta que te conocí es una de las más destacadas.

A primera impresión, todo parece indicar que El Divo de Juárez le canta a una expareja. No obstante, quienes más conocen su historia expresan que, en realidad, Hasta que te conocí está dedicada a su madre, con quien siempre tuvo una mala relación.

En este sentido, la importancia de esta canción en la vida de Juan Gabriel sería tal que también explicaría por qué se eligió este título para la serie de televisión que narra su biografía.

Juan Gabriel y la emotiva letra de Hasta que te conocí

Es cierto que la letra es ambigua en el sentido de que no termina de quedar en claro hacia quién está dirigida. Con lo que no ocurre lo mismo es con el sentido de esta, ya que es evidente que trata sobre el desamor y el despecho.

Eso sí, no se trata de cualquier desamor, sino del primero, uno de los que más duelen (y más aprendizajes dejan) en la vida de una persona.

El narrador dice: “No sabía, de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieran llorar”. Más adelante, agrega: “Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad”.

Todo cambia justamente en el momento en que conoce a la persona a quien está dirigida la canción. ¿Su madre? ¿Una expareja?

Lo cierto es que, con esta canción que forma parte del disco Pensamientos (1986), Juan Gabriel supo crear una obra tan triste como hermosa que, con el transcurso de los años, se convirtió en una de las más destacadas de su amplia carrera.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿hacia quién crees que está dirigida la letra de Hasta que te conocí?